عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 آلاف جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 أول أيام العيد

الذهب
الذهب

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم في أول أيام عيد الفطر المبارك 21-4-2023 ، نظرا للإقبال على شراء المعدن الثمين في المناسبات السارة من أجل الزفاف والهدايا، خاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية.

3 آلاف جنيه

واستقر سعر الجرام عيار 24 عند 2800 جنيه بدون مصنعية، ليسجل الجرام الواحد نحو 3000 جنيه بالمصنعية أو يزيد إلى 3080 جنيها في بعض المشغولات الذهبية.

الذهب 

هبوط مفاجئ بعد قفزة قوية .. آخر أسعار الذهب وعيار21 الآن بالمصنعية

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 20 أبريل 2023

منصة "آي صاغة" توقف نشر أسعار الذهب بعد ربطها بالعقود الآجلة للجنيه

160 جنيها في دقائق.. تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

اشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-4-2023

سعر الجرام عيار 21 الآن

ولعل المقبلون على الزفاف يرغبون بمعرفة سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، والذي سجل اليوم في التعاملات نحو 2450 جنيها لكل جرام بدون مصنعية، فيما سجل عيار 18 نحو 2100 جنيه للشراء، كما سجل الجنيه الذهب من 19600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الكثير عبر جوجل عن  أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، فهي تهم  الكثير  حيث يتم شراء الشبكة هذه الأيام مع أيام العيد، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2450 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2570 جنيها ويصل إلى 2695 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

أسعار الذهب مباشر 

ويبحث الكثير عن الذهب مباشر اليوم الجمعة أول أيام العيد، خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 2,800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم، الجمعة ، 2450 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم، الجمعة ، عيار 18: 2,100 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم، الجمعة ، عيار 14: 1,633 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم، الجمعة ، عيار 24: 19,600 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم، الجمعة ، عيار 24: 2002 دولار بعد 2040 دولارا.

الذهب اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم عيد الفطر سعر الجرام عيار 21 الآن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

تصرّف مسيء .. طلب عاجل في السعودية بترحيل كريستيانو رونالدو

تحذير عاجل|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات الأولى من أول أيام العيد

عدد تكبيرات العيد وهل فرض أم سنة.. اعرف كيفية صلاة عيد الفطر وسننه

تعليق مثير من أحمد موسى على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

بيان عاجل من البرهان بشأن تطورات الأوضاع في السودان

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة.. وتحذر المسافرين في العيد

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة .. صيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2023

موضوعات متعلقة

هبوط مفاجئ بعد قفزة قوية .. آخر أسعار الذهب وعيار21 الآن بالمصنعية

160 جنيها في دقائق.. تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

| ارتفاع تاريخى بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-4-2023

2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

انخفاض مفاجيء.. هزة في أسعار الذهب اليوم السبت 15 أبريل 2023

ترشيحاتنا

السيسي يصافح أبناء الشهداء أثناء صلاة العيد

بحضور الرئيس السيسي| خطيب عيد الفطر: اجعلوا الخير لكل من آمن وأنكر

نلبس إيه أول أيام العيد؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من هذا الأمر اليوم

الرئيس السيسي يصطحب أبناء الشهداء عقب انتهاء صلاة عيد الفطر.. فيديو

السعودية .. ضيوف الرحمن يؤدون صلاة عيد الفطر | شاهد

الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير طنطاوي بعد أداء صلاة عيد الفطر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناول الكحك والبسكويت إذا كنت مصابا بهذه الأمراض.. فهل أنت منهم؟

احترس.. تناول هذا المشروب يصيبك بسرطان الأمعاء بنسبة 7%

بسبب "ميسي".. هل يتم ترحيل "رونالدو" من السعودية بعد الحركة المشينة؟

ما الفرق بين الشاي الأخضر والأحمر ؟ .. فوائد مذهلة

فيديو

قطع الإنترنت والكهرباء.. العالم في انتظار بركان شمسي خلال ساعات

تحذير عاجل بسبب طقس أول يوم العيد | تفاصيل

عزل مرتضى منصور والدعوة لانتخاب رئيس جديد للزمالك

رسميا.. غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ