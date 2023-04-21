3 آلاف جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 أول أيام العيد

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم في أول أيام عيد الفطر المبارك 21-4-2023 ، نظرا للإقبال على شراء المعدن الثمين في المناسبات السارة من أجل الزفاف والهدايا، خاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية.

3 آلاف جنيه

واستقر سعر الجرام عيار 24 عند 2800 جنيه بدون مصنعية، ليسجل الجرام الواحد نحو 3000 جنيه بالمصنعية أو يزيد إلى 3080 جنيها في بعض المشغولات الذهبية.

الذهب

سعر الجرام عيار 21 الآن

ولعل المقبلون على الزفاف يرغبون بمعرفة سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، والذي سجل اليوم في التعاملات نحو 2450 جنيها لكل جرام بدون مصنعية، فيما سجل عيار 18 نحو 2100 جنيه للشراء، كما سجل الجنيه الذهب من 19600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الكثير عبر جوجل عن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، فهي تهم الكثير حيث يتم شراء الشبكة هذه الأيام مع أيام العيد، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2450 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2570 جنيها ويصل إلى 2695 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

أسعار الذهب مباشر

ويبحث الكثير عن الذهب مباشر اليوم الجمعة أول أيام العيد، خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

الذهب

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 2,800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم، الجمعة ، 2450 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم، الجمعة ، عيار 18: 2,100 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم، الجمعة ، عيار 14: 1,633 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم، الجمعة ، عيار 24: 19,600 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم، الجمعة ، عيار 24: 2002 دولار بعد 2040 دولارا.