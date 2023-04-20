هبوط مفاجئ بعد قفزة قوية .. آخر أسعار الذهب وعيار21 الآن بالمصنعية

يهتم الكثير بمعرفة أسعار الذهب اليوم الخميس، والتي تراجعت بشكل ملحوظ بعدما سجلت مستويات قياسية أمس، إذ يبحث الكثير عن سعر الجرام عيار 21 الآن، في محلات الصاغة المختلفة.

سعر الجرام عيار 21 الآن

ويرغب المقبلون على الزفاف بمعرفة سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، والذي سجل اليوم في التعاملات نحو 2,415 جنيها لكل جرام بدون مصنعية كأقل سعر، بعد 2450 جنيه أمس كأعلى سعر، فيما سجل عيار 18 نحو 2,087 جنيها للشراء، كما تراجع الجنيه الذهب من 19520 إلى 19480 جنيها.

اقرأ أيضا:

160 جنيها في دقائق.. تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

استنى متشتريش.. ماذا سيحدث في سوق الذهب بمصر الأيام القادمة؟

سعر الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

تعد أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، محل اهتمام الكثير حيث يتم شراء الشبكة هذه الأيام مع اقتراب العيد، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2435 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2550 جنيها ويصل إلى 2670 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

أسعار الذهب مباشر

ويبحث الكثير عن الذهب مباشر اليوم الخميس، خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 2,783 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم، الأربعاء، 2435 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم، الأربعاء، عيار 18: 2,087 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم، الأربعاء، عيار 14: 1,623 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم، الأربعاء، عيار 24: 19,480 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم، الأربعاء، عيار 24: 1,995.64 دولار بعد 2040 دولارا.