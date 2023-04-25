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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

20 ألف جنيه لأول مرة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الذهب
الذهب

يبحث الكثير يوميا في مصر عن أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر الجرام عيار 21 الآن ، الأكثر تداولا والمفضل لدى كثير من المصريين في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، يهتم به الكثير والذي سجل اليوم في التعاملات نحو 2,480 جنيها لكل جرام بدون مصنعية، فيما سجل عيار 18 نحو 2,126 جنيها للشراء.

الذهب 

20 ألف جنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب 20 ألف جنيه لأول مرة في تاريخه، بحلول التعاملات المسائية أمس ولكنه عاد ليسجل 19,840 جنيها اليوم للشراء و 19,600 جنيه للبيع.

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أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

 أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، تهم الراغبين في شراء المشغولات خاصة الشبكة هذه الأيام، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

ووصل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2480 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2590 جنيها ويصل إلى 2720 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

أخر أسعار الذهب مباشر الآن

الذهب مباشر اليوم الثلاثاء خامس أيام العيد، خاصة عيار 21، يتغير باستمرار خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,834 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,480 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 18: 2,126 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14: 1,653 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع : 19840 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء ، عيار 24: 1,996 دولارا بعد 2040.
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