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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم بقوة على المستوى العالمي، بعد أن تخطت مستويات قياسية وصلت بها إلى حاجز الـ2040 دولار للأوقية لتفقد نحو 60 دولارا، فيما استقر سعر الأصفر على المستوى المحلي.

سعر الذهب عيار 21 الآن

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، والذي سجل اليوم في التعاملات نحو 2,470 جنيها لكل جرام بدون مصنعية، فيما سجل عيار 18 نحو 2,117 جنيها للشراء.

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أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

وتعتبر أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، محل اهتمام الكثير عند الشراء خاصة الشبكة هذه الأيام مع أيام العيد، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2470 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2590 جنيها ويصل إلى 2710 جنيهات، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

الذهب مباشر الآن

الذهب مباشر اليوم الاثنين رابع أيام العيد، خاصة عيار 21، يتغير باستمرار على مدار اليوم خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,823 جنيها.

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين ، 2,470 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 18: 2,117 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14: 1,647 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 للبيع : 19760 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين ، عيار 24: 1980 دولارا بعد 2040 .

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