سقوط الدولار الأمريكي يتسبب بارتفاع شديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى الرئيسي “2000 دولار” مرة أخرى، اليوم الخميس، حيث تراجعت عوائد الدولار والخزانة بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة حالة توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7٪ إلى 2،006.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1969.1 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2019.10 دولار.

في حين انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.1% عند 101.827 نقطة.

ارتفعت مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل تدريجيًا، في حين أظهرت مجموعة أخرى من البيانات انخفاض مبيعات المنازل القائمة ونشاط المصانع أقل بكثير من المتوقع في منطقة وسط المحيط الأطلسي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في “OANDA”: "لقد رأينا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الكارثي ومطالبات البطالة مستمرة في الارتفاع، وبالتالي فإن الاقتصاد يضعف، بعض الأجزاء أكثر من الأخرى".