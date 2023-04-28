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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

سعر الذهب مباشر
سعر الذهب مباشر

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر، محل اهتمام الكثير من المصريين الذي يهتمون بالمعدن النفيس ، خاصة  سعر جرام الذهب عيار 21 الآن وهو الأكثر تداولا في سوق الصاغة المصرية، نظرا لأنه المفضل لدى كثير من المصريين.

800 جنيه

واستقر سعر الجنيه الذهب ليسجل اليوم نحو 21,600 جنيه ، بعد أن سجل مساء أمس 22400 جنيه بفارق تراجع 800 جنيه ، وهو اعلى سعر وصل إليه في تاريخه محليا، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 من 2700 جنيه بعد 2800 جنيه.

سعر الذهب مباشر 

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1000 جنيه زيادة غير مبررة

وكشف عدد من تجار الذهب أن سعر أوقية الذهب حاليا أقل من 2000 دولار، وسعر الذهب الحقيقي في مصر نحو 1700 جنيه تقريبا لعيار 21، أي أن السعر الحالي أغلى من السعر العادي بحوالي 1000 جنيه.

3 آلاف جنيه رسميا 

وسجل سعر جرام الذهب نحو 3,086 جنيها بدون مصنعية ، ليتخطى سعره بالمصنعية 3 آلاف جنيه رسميا ، وقد يصل إلى 3300 جنيه، عند إضافة 10 % من سعر الجرام كمصنعية وضريبة ودمغة.

سعر الذهب مباشر 

سعر الذهب عيار 21 الآن

البحث يزيد اليوم عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، والذي سجل اليوم في التعاملات نحو 2700 جنيه لكل جرام بدون مصنعية، فيما سجل عيار 18 نحو 2,314 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

سعر شراء المشغولات يبحث عنه المقبلون على  الزواج الجدد، خاصة أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

ووصل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2700 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2830 جنيها ويصل إلى 2950 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

آخر أسعار الذهب الآن

سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة بعد انتهاء أيام العيد، خاصة عيار 21، يتغير باستمرار خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 3,086 جنيها.

سعر الذهب مباشر 

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2700 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 18: 2,314 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14: 1,800 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع : 21,600 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة ، عيار 24: 1,989 دولارا بعد 2040.
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