هبوط قاسي يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يهتم الكثير من المصريين بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن وهو الأكثر تداولا في سوق الصاغة المصرية، نظرا لأنه المفضل لدى كثير من المصريين.

20 ألف جنيه

واستقر سعر الجنيه الذهب ليسجل اليوم نحو 20400 جنيه ، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 من 2550 جنيها في سابقة لم تحدث في أسعار الأصفر محليا.

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أسعار الذهب

850 جنيها زيادة غير مبررة

وأكد عدد من تجار الذهب أن سعر أوقية الذهب حاليا 2000 دولار، وسعر الذهب الحقيقي في مصر نحو 1700 جنيه تقريبا لعيار 21، أي أن السعر الحالي أغلى من السعر العادي بحوالي 850 جنيها.

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3 آلاف جنيه رسميا

وسجل سعر جرام الذهب نحو 2,914 جنيها بدون مصنعية ، ليتخطى سعره بالمصنعية 3 آلاف جنيه رسميا ، وقد يصل إلى 3,205 جنيهات، عند إضافة 10 % من سعر الجرام كمصنعية وضريبة ودمغة.

سعر الذهب عيار 21 الآن

ويهتم الملايين بشكل يومي بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، والذي سجل اليوم في التعاملات نحو 2,550 جنيها لكل جرام بدون مصنعية، فيما سجل عيار 18 نحو 2,186 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويبحث المهتمون بشراء المشغولات ، خاصة العرسان الجدد عن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

الذهب

ووصل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2550 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2680 جنيها ويصل إلى 2800 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

آخر أسعار الذهب الآن

الذهب مباشر اليوم الخميس بعد انتهاء أيام العيد، خاصة عيار 21، يتغير باستمرار خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس : 2,846 جنيها.

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2550 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 18: 2,186 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14: 1,700 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع : 20400 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس ، عيار 24: 1,989 دولارا بعد 2040