عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نزل 180 جنيها مرة واحدة|هبوط غير متوقع بأسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجعت أسعار الذهب الآن الأحد 30-4-2023، بقوة بعدما سجلت مستويات قياسية أمس وقبل أيام ، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة وهو الأكثر انتشارا.

180 جنيهًا دفعة واحدة

وهبطت  أسعار الذهب بقوة ، إذ فقد سعر الجرام من عيار 21 نحو 180 جنيها ، ليسجل اليوم 2620 جنيها كأقل سعر مقارنة بأعلى سعر قبل يومين وهو 2800 جنيه ، فيما سجل أمس 2725 جنيها.

فيما تراجع سعر الجنيه الذهب عيار 24 بنحو 640 جنيهًا دفعة واحدة، إذ سجل 22 ألف جنيه قبل ساعات، ولكنه تراجع اليوم ليسجل نحو 21,360 جنيها..

لا يفوتك :

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن

ويبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، والذي سجل اليوم في التعاملات نحو 2620 جنيها لكل جرام بدون مصنعية كأقل سعر بعد 2800 جنيه بتراجع 180 جنيها، فيما سجل عيار 18 نحو 2,246 جنيها بعد  2,314 جنيها للشراء أول أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شراء المشغولات يضاف عليه سعر مصنعية، والذي يبحث عنه الكثير خاصة في أوقات الخطوبة او للهدايا، ويهتمون بمعرفة أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

ووصل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2670 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2800 جنيها ويصل إلى 2920 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

سعر الذهب

آخر أسعار الذهب الآن

ولعل سعر الذهب مباشر اليوم الأحد ، خاصة عيار 21، يتغير باستمرار خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأحد : 3,051 جنيها.
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,670 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 18: 2,289 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14: 1,780 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع : 21,360 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد ، عيار 24: 1,990 دولارا بعد 2040.
الذهب أسعار الذهب الان اسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 الان أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

راحت | تعليق صادم من المستكاوي على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

عمل سفلي وراء وفاة عروس الغربية.. مفاجأة صادمة يكشفها أهل الدين والقانون

إصابة قوية لمدافع الأهلي أمام الرجاء تثير قلق الجماهير قبل مواجهة الزمالك

أشلاء وسلاحان للجريمة| ماذا عثرت النيابة داخل منزل المتهمة بالتخلص من ابنها بالشرقية؟.. ومفاجأة بخصوص الدافع

منة فضالي تكشف سبب ظهور شفتيها بشكل غريب في جعفر العمدة

موضوعات متعلقة

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

20 ألف جنيه لأول مرة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

يوم تاريخي للأمة الأمريكية.. ذكرى تنصيب جورج واشنطن

كتل هوائية..الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا عن حالة الطقس

سعر الذهب اليوم 30-4-2023

هل يجوز للمسافر صلاة الفجر قبل موعدها بدقائق.. أمين الإفتاء يرد

نزل 180 جنيها مرة واحدة|هبوط غير متوقع بأسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

نورا الزبيري.. تفاصيل وسبب وفاة أشهر مشجعات الرجاء المغربي أثناء مباراة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده الـ81.. الشاعر زين العابدين فؤاد يحكي ذكرياته مع ياسر عرفات وأحمد فؤاد نجم|حوار

الكالسيوم الزائد خطر يهدد الصحة.. 10 أطعمة توقف عن تناولها فورا

علاج طبيعي.. أطعمة تمنع انسداد عروق القلب

11 عاما من الألم.. أمرأة تثير الجدل بفيديو لشىء غير متوقع في معدتها

فيديو

مصرية وسوداني.. حفل زفاف يجمع بين أبناء وادي النيل في قلب القاهرة

حيثيات تأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

منة فضالي : متعرفش ليه بيطلع عن محمد رمضان إشاعات | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ