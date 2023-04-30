نزل 180 جنيها مرة واحدة|هبوط غير متوقع بأسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب الآن الأحد 30-4-2023، بقوة بعدما سجلت مستويات قياسية أمس وقبل أيام ، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة وهو الأكثر انتشارا.

180 جنيهًا دفعة واحدة

وهبطت أسعار الذهب بقوة ، إذ فقد سعر الجرام من عيار 21 نحو 180 جنيها ، ليسجل اليوم 2620 جنيها كأقل سعر مقارنة بأعلى سعر قبل يومين وهو 2800 جنيه ، فيما سجل أمس 2725 جنيها.

فيما تراجع سعر الجنيه الذهب عيار 24 بنحو 640 جنيهًا دفعة واحدة، إذ سجل 22 ألف جنيه قبل ساعات، ولكنه تراجع اليوم ليسجل نحو 21,360 جنيها..

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سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن

ويبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، والذي سجل اليوم في التعاملات نحو 2620 جنيها لكل جرام بدون مصنعية كأقل سعر بعد 2800 جنيه بتراجع 180 جنيها، فيما سجل عيار 18 نحو 2,246 جنيها بعد 2,314 جنيها للشراء أول أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شراء المشغولات يضاف عليه سعر مصنعية، والذي يبحث عنه الكثير خاصة في أوقات الخطوبة او للهدايا، ويهتمون بمعرفة أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

ووصل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2670 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2800 جنيها ويصل إلى 2920 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

سعر الذهب

آخر أسعار الذهب الآن

ولعل سعر الذهب مباشر اليوم الأحد ، خاصة عيار 21، يتغير باستمرار خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد : 3,051 جنيها.

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,670 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 18: 2,289 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14: 1,780 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع : 21,360 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24