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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد  أسعار الذهب حالة اضطراب على مدار الساعات القليلة الماضية حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية حوالي 2,725 جنيها للجرام.

و يحرص الكثير من المواطنين على الألمام ومعرفة  أسعار الذهب خاصة فى ظل اضطراب الأسعار علي مستوي العالم ورغبة من البعض فى الإستثمار حيث يعد المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة.

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التموين تكشف حلا مفاجئًا لـ خفض أسعار الذهب

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أهمية أسعار الذهب

وتعد  أسعار الذهب ذات أهمية خاصة عند المقبلين على الزواج حيث يتابع هؤلاء المعدن الأصفر من أجل شراء الشبكة بسعر مناسب .


أسعار الذهب اليوم السبت 


وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي

عيار 24 بيع 3,057 شراء 3,114
عيار 22 بيع 2,802 شراء 2,855
عيار 21 بيع 2,675 شراء 2,725
عيار 18 بيع 2,293 شراء 2,336
عيار 14 بيع 1,783 شراء 1,817
عيار 12 بيع 1,529 شراء 1,557
الاونصة بيع 95,077 شراء 96,854
الجنيه الذهب بيع 21,400 شراء 21,800
الكيلو بيع 3,057,143 شراء 3,114,286

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب ارتفاعا وذلك نتيجة انخفاض في العائدات ‏وتجدد المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية الأمربكية.‏

فيما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية بنحو عشرة سنتات لتغلق عند ‏‏1999.1 دولارا للأوقية، وحققت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.43%، ومكاسب شهرية ‏في أبريل بنسبة 0.65% والتي تعد خامس مكاسبها الشهرية في الستة أشهر ‏الماضية.‏

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تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديوجراف

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الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم


وتشير التوقعات إلي سعر الفائدة الأسبوع المقبل من جانب الفدرالي الأمريكي نتيجة ضغوط الأسعار ‏الأساسية التي ظلت قوية.

وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 2048.71 دولاراً للأوقية في ‏منتصف أبريل بسبب الأزمة المصرفية.

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