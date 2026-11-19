استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خلال اللقاء الأسبوعي المخصص لمناقشة مشكلات الدوائر ومتابعة الملفات الخدمية والتنموية، والوقوف على احتياجات المواطنين، وبحث آليات التعامل معها بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والنواب.

توجيهات محافظ الغربية

وتناول اللقاء عددًا من الملفات الحيوية، في مقدمتها تطوير العملية التعليمية، واستكمال مشروعات الطرق والرصف، ورفع كفاءة المنظومة الصحية، ومتابعة ملفات الإسكان والزراعة والري، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والبيئة ومحو الأمية، إلى جانب دعم القرى المنتجة، وتعزيز فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، فضلًا عن بحث شكاوى المواطنين ومشكلاتهم اليومية والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن الجميع أمام مسؤولية مشتركة تجاه أبناء المحافظة، وأن التعاون والتنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يمثلان ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المواطنين، وسرعة التعامل مع مطالبهم، مشيرًا إلى الحرص على تحويل ما يُطرح خلال اللقاءات إلى إجراءات تنفيذية ومتابعة نتائجها على أرض الواقع.

رفع كفاءة الخدمات

وأضاف المحافظ أن الهدف هو تحقيق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بمختلف مراكز ومدن وقرى وعزب المحافظة، ودفع معدلات تنفيذ المشروعات، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة حياة المواطنين.