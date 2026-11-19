أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، نجاح جهود التنموية بالمحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبمشاركة جمعية الأورمان، في دعم وإتمام زفاف 1471 عروساً من الفتيات الأيتام بمراكز المحافظة.

دعم محافظة الغربية

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المثمر والشامل مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بقيادة العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

وفي هذا السياق، أكد العميد الدكتور عصام عبدالله، أن القطاع الاجتماعي والتنموي بالمحافظة يشهد نهضة كبيرة قائمة على التشبيك والتكامل بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني مع القطاعات الحكومية، مشددًا على أهمية التوسع في أعداد المستفيدين من هذه المساعدات المالية والعينية لتشمل أكبر عدد ممكن من أسر المحافظة الأكثر احتياجاً.

دعم العرائس الاكثر احتياجا

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف بالأساس إلى إدخال الفرحة والسرور على قلوبهن وقلوب أسرهن، من خلال تسليمهن مبالغ مادية وهدايا عينية لاستكمال كافة مستلزمات بيت الزوجية، لافتا أن اختيار الفتيات يتم بناءً على أبحاث ميدانية دقيقة وفق معايير محددة، يأتي في مقدمتها إتمام عقد القران، ووفاة العائل، وعدم القدرة الاقتصادية على التجهيز.

رفع كفاءة الخدمات

جدير بالذكر أن هذا المشروع التنموي للزفاف الاجتماعي يمتد على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث ساهم منذ انطلاقه في إتمام زفاف أكثر من 21 ألف فتاة يتيمة في مختلف ربوع مصر.