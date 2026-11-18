أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية بقرية برما التابعة لمركز طنطا، تفقد خلالها مركز صحة الأسرة بالقرية، واطمأن على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتابع الخدمات المقدمة داخل الوحدة، كما تفقد فعاليات القافلة الطبية المقامة بالقرية، والتي تقدم خدمات الكشف والفحص وصرف العلاج بالمجان، وتضم مختلف التخصصات الطبية، تشمل الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والنساء وتنظيم الأسرة والرمد والأنف والأذن والأسنان، إلى جانب خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، بما يوفر رعاية طبية متكاملة لأهالينا وييسر حصولهم على الخدمات الصحية داخل قريتهم. جاء ذلك بحضور النائبة وفاء السرنجاوي عضو مجلس النواب، والنائب مجدي البري عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، والأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة طنطا.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الجولة تفقد أقسام مركز صحة الأسرة، المقام على أربعة أدوار، حيث تابع المحافظ قسم العلاج الطبيعي والمزود بعدد من الأجهزة، إلى جانب الصيدلية وقسم الأشعة ومعمل الطفيليات، وعيادات النساء والجلدية والأطفال، فضلًا عن متابعة قسم الغسيل الكلوي،كما اطلع على جهود الوحدة في التوعية بأهمية التطعيمات، خاصة التطعيم ضد مرض الحصبة، ورفع وعي المواطنين بأهمية الالتزام بمواعيد التطعيمات للحفاظ على صحة الأطفال.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والتعرف على احتياجاتهم، حيث استجاب لطلب أحد المواطنين الذي عرض حاجته لإجراء عملية المياه البيضاء، ووجّه بسرعة تحويله إلى المستشفى المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء العملية، في استجابة فورية تعكس حرص المحافظة على التعامل المباشر مع مطالب الأهالي وتذليل أي صعوبات تواجه حصولهم على العلاج.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن القوافل الطبية والوحدات الصحية تمثل حلقة مهمة في تقديم الخدمات العلاجية لأهالينا بمختلف القرى، مشددًا على أهمية استمرار تقديم الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، ومتابعة احتياجات المواطنين ميدانيًا، والعمل على سرعة الاستجابة لطلباتهم، بما يضمن وصول الخدمة الصحية إلى مستحقيها بسهولة ويسر.