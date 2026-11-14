محافظ الغربية يشيد بمبادرة «أمان الطريق» بحي أول طنطا.. نموذج للمشاركة المجتمعية

أشاد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بمبادرة «أمان الطريق» بمنطقة العجيزي بمدينة طنطا، التي انطلقت مطلع شهر أكتوبر الماضي بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية، بالتنسيق مع رئاسة حي أول طنطا، مؤكدًا أهمية دور المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم جهود المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وشهدت المبادرة تركيب 5 مطبات بشارع المنحر الجديد، ومطبين بسكة صناديد بالعجيزي، كما تم اليوم تركيب مطبين أمام مدرستي منير عطية ونبيل الوقاد الإعدادية بنات بشارع حسن شحاتة، لتعزيز السلامة المرورية وحماية الطلاب، والحد من مخاطر الحوادث بمحيط المدارس.