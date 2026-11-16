حصول 43 طالبا بمدرسة طنطا الفندقية على الشهادة الرقمية لدورة المبادرة الرئاسية 100 مليون متعلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم حصول 43 طالب وطالبة بمدرسة طنطا الثانوية الفندقية المشتركة تأسيس عسكري، على الشهادة الرقمية لإتمام دورة المبادرة الرئاسية «100 مليون متعلم».

توجيهات تعليم الغربية



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة المثمرة مع المؤسسات الحكومية، وفي إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون متعلم، والتي أطلقتها كلية ثندربيرد للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية في عام 2022 م .

يذكر، أن مبادرة «100 مليون متعلم، تعد إحدى المبادرات التعليمية العالمية التي أطلقتها كلية ثندربيرد للإدارة العالمية التابعة لجامعة ولاية أريزونا عام 2022، بهدف إتاحة فرص التعلم عالي الجودة، مع التركيز على إتاحة التعليم للفئات محدودة الوصول إلى التعليم عالي الجودة، وبصفة خاصة النساء والفتيات، حيث تستهدف المبادرة أن يمثلن 70% من إجمالي المتعلمين المستهدفين حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة قد حظيت برعايةرئيس الجمهورية عام 2024، بما يعكس ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بتعزيز إتاحة التعليم وبناء القدرات وتنمية المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، وتستهدف المبادرة الوصول إلى 100 مليون متعلم بحلول عام 2030 من خلال تقديم برامج تعليمية مجانية عبر الإنترنت بأكثر من 40 لغة (من بينها اللغة العربية)؛ لتطوير المهارات القيادية والإدارية، وريادة الأعمال، والابتكار لمواكبة متطلبات سوق العمل.