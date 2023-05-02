عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-5-2023، إذ تراجعت الأسعار بعدما سجلت مستويات قياسية، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة وهو الأكثر انتشارا.

200 جنيه

وتراجع سعر عيار 21 الذهب بعدما سجل 2800 ، ليسجل اليوم نحو 2600 جنيه كأقل سعر اليوم، بتراجع قدره نحو 200 جنيه دفعة واحدة لأول مرة منذ شهور.

أسعار الذهب

طالع أيضا:

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

احذروا الشراء من هذه الأماكن.. شعبة الذهب توجه تحذيرا للمواطنين

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بشرى للمصريين .. انخفاض أسعار الذهب في هذا التوقيت

أخبار تهمك.. سعر الذهب يتجاوز الـ 3000 جنيه.. تحذير عاجل من الأرصاد

700 جنيه 

وفي سياق متصل وبالتزامن مع تراجع سعر الذهب عيار 21 من 2800 إلى 2600 جنيهات ، توقّع ناجي فرج عضو شعبة الذهب في تصريحات صحفية، تراجع عيار 21 إلى 2100 جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع مقترحات الشعبة الجديدة لضبط سوق الذهب ابرزها رفع الجمارك من الذهب حتى 150 جراما.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

الراغبين في الشراء يهتمون بمعرفة سعر مصنعية الجرام، والذي يبحث عنه الكثير خاصة في أوقات الخطوبة ، إذ يزداد البحث في الوقت الحالي عن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2630 جنيها للشراء بدون مصنعية بعد 2800 جنيه قبل يومين، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2760 جنيها وقد يصل إلى 2880 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

أسعار الذهب مباشر الآن

سعر الذهب مباشر الآن ، خاصة عيار 21، يبحث عنه الراغبون في البيع والشراء، والذي يتغير باستمرار خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18 الأكثر انتشارا، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 3006 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2630 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 18: 2254 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14: 1753 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 : 21040 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء ، عيار 24: 1982 دولارا بعد 2040 دولارا.
الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية عيار 21 بالمصنعية أسعار الذهب مباشر الآن سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

موضوعات متعلقة

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

احذروا الشراء من هذه الأماكن.. شعبة الذهب توجه تحذيرا للمواطنين

رغم تراجع الأسعار 40 جنيها| نبيع ولا نشتري الذهب؟! وإلى أين سيتجه السوق؟

نزل 180 جنيها مرة واحدة|هبوط غير متوقع بأسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

أسعار الجنيه الذهب اليوم السبت 29 أبريل 2023

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر حتى الشروق؟.. لجلب 7 أرزاق

إعلان لوزارة الخزانة الأمريكية ينذر بكارثة اقتصادية عظمى في الولايات المتحدة

نادي الأسير الفلسطيني يتهم سلطات السجون الإسرائيلية باغتيال الأسير خضر عدنان

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن علاقة وفاة مصطفى درويش وكورونا

وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد 86 يوما من إضرابه عن الطعام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دايت ورياضة.. القط الأسمن في العالم يخضع لنظام غذائي لإنقاص الوزن

متعدد المواهب.. ذكرى رحيل ليوناردو دافنشي أشهر رسامي العالم |نوستالجيا

أرخص سيارة هندية.. مصنوعة من الخردة وتعمل بالطاقة الشمسية

اكتشاف أقدم قطعة ذهب في التاريخ ببلغاريا.. لن تصدق عمرها

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ