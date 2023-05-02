عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-5-2023، إذ تراجعت الأسعار بعدما سجلت مستويات قياسية، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة وهو الأكثر انتشارا.

200 جنيه

وتراجع سعر عيار 21 الذهب بعدما سجل 2800 ، ليسجل اليوم نحو 2600 جنيه كأقل سعر اليوم، بتراجع قدره نحو 200 جنيه دفعة واحدة لأول مرة منذ شهور.

أسعار الذهب

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700 جنيه

وفي سياق متصل وبالتزامن مع تراجع سعر الذهب عيار 21 من 2800 إلى 2600 جنيهات ، توقّع ناجي فرج عضو شعبة الذهب في تصريحات صحفية، تراجع عيار 21 إلى 2100 جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع مقترحات الشعبة الجديدة لضبط سوق الذهب ابرزها رفع الجمارك من الذهب حتى 150 جراما.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

الراغبين في الشراء يهتمون بمعرفة سعر مصنعية الجرام، والذي يبحث عنه الكثير خاصة في أوقات الخطوبة ، إذ يزداد البحث في الوقت الحالي عن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2630 جنيها للشراء بدون مصنعية بعد 2800 جنيه قبل يومين، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2760 جنيها وقد يصل إلى 2880 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

أسعار الذهب مباشر الآن

سعر الذهب مباشر الآن ، خاصة عيار 21، يبحث عنه الراغبون في البيع والشراء، والذي يتغير باستمرار خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18 الأكثر انتشارا، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 3006 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2630 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 18: 2254 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14: 1753 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 : 21040 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24