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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البانيه رخص 40 جنيها|أسعار الدواجن الآن بعد دخول 4.5 مليون طن أعلاف

الدواجن
الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن بقوة، اليوم الخميس، مقارنة بأسعار الفراخ الأيام الماضية، إذ هبط سعر كيلو الدواجن لتبدأ من 60 جنيها في المحلات للمستهلك من نوع الأمهات، ويبدأ سعر الدواجن البيضاء التسمين من 65 جنيها.

 4.5 مليون طن

جاء ذلك على خلفية استمرار الإفراجات عن مستلزمات الأعلاف، إذ أعلنت وزارة الزراعة في بيان لها أول أمس أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من مستلزمات الأعلاف خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 3 مايو 2023)  4.5 مليون طن، منها 3.3 مليون طن ذرة ، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالي مبلغ 2.2 مليار دولار، أي ما يعادل 68 مليار جنيه بسعر اليوم.

سعر كيلو البانيه 

هبط سعر كيلو البانيه اليوم، إذ يبدأ من 140 جنيها في بعض المحلات ، بعد ان كان 180 جنيها قبل أيام قليلة بتراجع نحو 40 جنيها، فيما يبدأ سعر كيلو البانيه من نوع الأمهات من 125 -130 جنيها.

كيلو البانيه

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الدواجن

سعر الفراخ اليوم

وهبط سعر كيلو الفراخ اليوم ليصل إلى 62-63 جنيها في المزرعة، ليباع للمواطنين بدءا من 65 جنيها في المحلات، ويبدأ سعر كيلو الفراخ الامهات من 60-63 جنيها، فيما تراجع سعر كرتونة البيض بقوة.

الفراخ

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 62-63 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 72 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 100-110 جنيهات للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 83- 85 جنيها للكيلو.
  • الأوراك: بين 75- 80 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 140- 170 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 45 -50 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 36-40 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 55 جنيهًا في المزرعة، و60-64 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض اليوم بين 68 و78 جنيها، فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 120 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

 

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق بعد التراجع الأخير، إلى ما يلي:

  • كتكوت أبيض: 10 جنيها.
  • كتكوت ساسو: 9 جنيهًات.
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