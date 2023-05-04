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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الإفراج عن الأعلاف| الدواجن تنخفض لهذا السعر

صدى البلد

لا تزال جهود الحكومة مستمرة في الإفراج عن الأعلاف بالتنسيق مع الجهات المختصة منها وزارة الزراعة، والبنك المركزي، مما يزيد المعروض من الأعلاف، وبالتالى تنخفض أسعار الدواجن، كجزء من حلول عديدة تتبناها الدولة.

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الإفراج عن مستلزمات الأعلاف

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تواصل الافراج عن مستلزمات الاعلاف، بالتنسيق مع البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ.

وأضاف ان الإفراج شمل 163 ألف طن من الذرة، و 48 ألف طن من فول الصويا، وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 4 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 27 أبريل 2023)  4.2 مليون طن، منها 3.1 مليون طن ذرة، 1.1 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف، بإجمالي مبلغ 2 مليار دولار.

وشدد الوزير على أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة، للمساهمة في تخفيض أسعارها.

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بشرى خير.. انخفاض أسعار الفراخ

هبطت أسعار الذرة الصفراء، أمس الأربعاء بالسوق المحلي، بما يتراوح بين 300 و400 جنيه في الطن الواحد.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، سجل نحو 68 جنيها على أرض المزرعة، فيما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 80 جنيها، دون احتساب تكاليف النقل والتداول.

ويتم تداول أسعار كيلو الدواجن البيضاء في محلات التجزئة اليوم بالسوق المحلي عند 75 و78 جنيها، حسب مناطق البيع.

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أسعار الدواجن 

سجل سعر الدواجن الأمهات 56 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 62 جنيها، بينما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» إلى 70 جنيها، بدلا من 67 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 76 جنيهات.

أما سعر الفراخ البلدي، فقد وصل بالمزرعة إلى 99 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

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انخفاض أسعار الكتاكيت

هبطت أسعار الكتاكيت في المزارع، ليسجل الكتكوت الأبيض 6 جنيهات، كما سجل الكتكوت الساسو 6 جنيهات، والكتكوت البلدي 5 جنيهات فقط.

وانخفض سعر الكتكوت الهجين ليسجل 5 جنيهات في الاسواق، بينما سجل سعر الكتكوت الفيومي 6 جنيهات.

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أسعار أجزاء الفراخ اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم، في الاسواق ما بين 150 إلى 155 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الأوراك ما بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و 70 جنيها للكيلو، فيما سجلت الأجنحة سعرا تراوح ما بين 45 و 60 جنيها.

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سعر كرتونة البيض اليوم

شهدت أسعار البيض في الأسواق، تراجعا بنحو 11 جنيهًا، بعد انخفاض الطلب عليها عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، وخلال أسبوع واحد تراجع سعر طبق البيض بنحو 5 جنيهات.

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم 101 جنيه في المزرعة للأحمر، و107 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 101 جنيه في المزرعة للابيض، وما بين 107 - 112 جنيهًا بحسب المنطقة للمستهلك، فيما جاء البيض البلدي من 101 جنيه في المزرعة، وتباع للمواطنين بنحو 108- 110 جنيهات.

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