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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

لف وارجع تاني.. هل يواجه الأهلي بيراميدز بدلا من الزمالك بالسوبر المصري|القصة الكاملة

صدى البلد

تضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية حول مدى إمكانية مشاركة الزمالك في مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، المقرر إقامتها في ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وربط الزمالك مشاركته بقرار لجنة التظلمات بشأن شكواه التي طالب فيها بعدم خوض كهربا والشناوي ومحمد عبد المنعم للمباراة، بينما هدد الأهلي بالانسحاب من مباراة السوبر حال تأييد قرار لجنة الانضباط بإيقاف مهاجم الفريق محمود كهربا.

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اعتراض الزمالك عرض مستمر

انتشرت أنباء في الساعات الماضية، حول انسحاب الزمالك من السوبر اعتراضًا على عدم إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي تحديدا في المباراة.

وأعلن نادي الزمالك، المنعقد مجلسه بشكل مستمر، برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن اعتذاره عن  المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

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تداعيات قرار ار الزمالك

جاء قرار الزمالك، بعد قرارات لجنة التظلمات مساء الإثنين، التي أجلت البت في تظلم الزمالك وتظلمات الأهلي، وبالتالي سيكون من حق محمود عبدالمنعم كهربا المشاركة في مباراة السوبر، وهو ما يرفضه مسؤولو نادي الزمالك.

وأعلن مرتضى منصور رئيس النادي، عن كشف كل شيء بخصوص اعتذار نادي الزمالك في فيديو سيتم بثه في وقت لاحق.

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رجعوا من المطار

بعد جلسة تصوير بعثة الزمالك بالبدل الرسمية للسفر إلى الإمارات، واستعداد الفريق للتوجه إلى المطار، قرر رئيس النادي إيقاف كل الإجراءات، وعودة اللاعبين إلى منازلهم لحين اشعار آخر.

جاء قرار لجنة الاستئناف، بتعليق نظر تظلم الأهلي ضد قرار إيقاف محمود كهربا، لحين صدور قرار القضاء الإداري، بالفصل في الدعوى المقامة من النادي الأهلي بشكل مستعجل للطعن في شرعية لجنة الانضباط.

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بيراميدز يحل الأزمة

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، عن مشاركة نادي بيراميدز، فى بطولة السوبر المصري بالإمارات، بدلا من نادي الزمالك، حيث حصل اتحاد الكرة على موافقة النادي السماوي.

جاء التحرك السريع من جانب اتحاد الكرة لإيجاد البديل، حتى لا يعرض مجلس أبو ظبي الرياضي، الراعي الرسمي لمباراة السوبر المصري بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي، لخسائر مادية كبيرة، وسيعود بالطبع  على اتحاد الكرة المصري بالتعويض عن الخسائر الكبيرة المتوقعة بعد انسحاب الزمالك صاحب الشعبية الكبيرة في دول الخليج والقطب الثاني للكرة المصرية.

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