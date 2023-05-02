أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على انسحاب الزمالك من السوبر.. خاص

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

وتواصل موقع صدي البلد مع أحد المسئولين بوزارة الشباب والرياضة لبحث موقف نادي الزمالك عقب الإنسحاب

وأكد مصد مطلع في تصريحات خاصة أن وزارة الشباب والرياضة ليست طرف في أزمة انسحاب نادي الزمالك من بطولة كآس السوبر المصري .

وتابع :” اتحاد الكرة ورابطة الأندية هما الجهة المسئولة عن بطولة كأس السوبر

وأشار إلي اهتمام وزارة الرياضة في متابعة الموقف للوصول إلي آخر مستجدات الأزمة دون التدخل في القرارات الخاصة بالجهات المسئولة

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو ، أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.