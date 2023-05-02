الزمالك ينسحب من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي .. ما العقوبة المنتظرة؟|فيديوجراف

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، اعتذار الفريق عن عدم خوض مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

مرتضى منصور نشر فيديو عبر قناته الشخصية أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي الانسحاب من بطولة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، وذلك بعد إعلان لجنة التظلمات باتحاد الكرة، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي .

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للمزيد حول موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المقامة في الإمارات والعقوبة المنتظرة ضد الزمالك في حال الانسحاب من خوض مباراة الأهلي والزمالك شاهد الفيديوجراف التالي: