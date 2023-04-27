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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انسحاب الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي .. ماذا قال ميدو وخالد الغندور وشوبير «فيديوجراف»

الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك

مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر .. خلال الساعات الماضية ترددت أنباء عن نية انسحاب الزمالك من مباراة كأس السوبر المصري في الإمارات، ووجه الإعلامي خالد الغندور رسالة إلى جمهوره بشأن انتشار أخبار عن الانسحاب من مباراة الأهلي ضد الزمالك. 

مباراة الأهلي والزمالك

خالد الغندور كتب من خلال حسابه الشخصي بفيسبوك: «العدالة أهم من أي مباراة». 

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للمزيد حول انسحاب الزمالك من مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري في الإمارات شاهد الفيديوجراف التالي:

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