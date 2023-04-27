انسحاب الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي .. ماذا قال ميدو وخالد الغندور وشوبير «فيديوجراف»

مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر .. خلال الساعات الماضية ترددت أنباء عن نية انسحاب الزمالك من مباراة كأس السوبر المصري في الإمارات، ووجه الإعلامي خالد الغندور رسالة إلى جمهوره بشأن انتشار أخبار عن الانسحاب من مباراة الأهلي ضد الزمالك.

مباراة الأهلي والزمالك

خالد الغندور كتب من خلال حسابه الشخصي بفيسبوك: «العدالة أهم من أي مباراة».

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الزمالك حقق فوزا مهمًا على ضيفه سيراميكا كليوباترا، بهدف مساء أمس الأربعاء، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز في استاد القاهرة.

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