حسين الشحات ويوسف نبيه.. خطة بيراميدز لخطف أقوى صفقتين من الأهلي والزمالك|فيديوجراف

يسعى نادي بيراميدز إلى خطف لاعبي الأهلي والزمالك حسين الشحات ويوسف أسامة نبيه على الترتيب، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، خاصةً أن الثنائي المتألق ستنتهي عقودهما بنهاية الموسم الجاري ولم يجدّدا تعاقداتهما بعد.

حسين الشحات ويوسف أسامة نبيه

وفقا لتقارير صحفية متداولة عرض نادي بيراميدز مبالغ مالية ضخمة لضم جناح النادي الأهلي حسين الشحات، وكذا لاعب الوسط يوسف أسامة نبيه.

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للمزيد حول صفقات بيراميدز وسعيه للتعاقد مع نجم الأهلي حسين الشحات ونجم الزمالك يوسف أسامة نبيه خلال موسم الانتقالات الصيفية القادم شاهد الفيديوجراف التالي: