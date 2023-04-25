هنا الزاهد مبتعرفش تطبخ ومعجبة هددتني بمية نار.. 7 تصريحات نارية لأحمد فهمي «فيديوجراف»

تصريحات أحمد فهمي إيمان الحصري .. تريند على مواقع التواصل بعدما أطلق الفنان أحمد فهمي في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، عدة تصريحات مهمّة كشف خلالها أسرارا من حياته الخاصة مع زوجته هنا الزاهد وشقيقه كريم فهمي.

تصريحات أحمد فهمي مع إيمان الحصري

الفنان أحمد فهمي كشف لأول مرة تفاصيل تعرضه للتهديد من قبل إحدى المعجبات، مشيرًا إلى أن ها كانت تتواصل معه لفترة طويلة عبر حسابه على تطبيق واتساب.

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