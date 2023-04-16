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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أنا حر ما لم أضر..تامر حبيب يرد على تصريحات بشأن هويته الجنسية «فيديوجراف»

تامر حبيب
تامر حبيب

تامر حبيب حبر سري .. عبارة تصدرت مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد عرض حلقة تامر حبيب مع اسما إبراهيم في برنامج حبر سري . 

فيديو تامر حبيب

السيناريست تامر حبيب قال إن أول لقاء بينه وبين النجمة منة شلبي بعد أزمتها الأخيرة كان من أسود أيام حياته، قائلا: "اليوم ده كان من أسود الأيام اللي مرت عليا في حياتي وكنت هموت مش عارف أوصل لها لحد ما عرفت أنها في طريقها للبيت"، كما رد على تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي بشأن هويته الجنسية.

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