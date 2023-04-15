اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

صور نوال الزغبي تشرب كحول.. المطربة اللبنانية نوال الزغبي تعرضت لهجوم شرس خلال الساعات الماضية نتيجة ظهورها فى إحدى المناسبات في رمضان وهي تحتسي كأسا من الكحول، الأمر الذي أثار ضحة كبيرة، ليتركز البحث على عبارتي "نوال الزغبي إنستجرام"، و "صور نوال الزغبي تشرب كحول".

نوال الزغبي تشرب كحول

نوال الزغبي حرصت على الرد على ما أثير حولها لكشف الحقيقة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

اقرأ أيضًا: حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

للمزيد حول حقيقة صور نوال الزغبي تشرب كحول خلال إحدى المناسبات في رمضان، وكيف ردت نوال الزغبي على نشر صورها شاهد الفيديوجراف التالي: