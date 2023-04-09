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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

معد الحسان
معد الحسان

وفاة معد الحسان في تركيا .. توفي الفنان السوري معد الحسان وزوجته وطفله في حادث سير أليم نتيجة تصادم سيارته بسيارة نقل، الأمر الذي أسفر أيضًا عن مصرع شخصين من سيارة نقل المواطنين. 

وفاة معد الحسان 

المطرب السوري معد الحسان تعرض لهذا الحادث في تركيا على طريق كلس جنوبي البلاد، حيث وقع الحادث في وقت متأخر من الليل أمس.

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للمزيد حول سبب وفاة معد الحسان وزوجته ونجله وماذا كتب شقيقه عقب الحادث الذي وقع في تركيا شاهد الفيديوجراف التالي:

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