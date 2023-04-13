إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

جعفر العمدة الحلقة الأخيرة .. حالة ترقب وسط المشاهدين لمشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وجوري بكر التي تحدثت عن رد فعل الجمهور على دورها فى المسلسل بشخصية وداد.

جعفر العمدة

جوري بكر صاحبة شخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023 قالت "الجمهور شتمني وهددني بسبب مسلسل جعفر العمدة، ماكنتش متوقعة أوي كدة غير لما شوفت نفسي على الشاشة، أنا شخصيًا كرهت الشخصية ووداد جدًا، حتى جوزي قالي إوعي تعملي كدة".

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للمزيد حول تصريحات جوري بكر صاحبة شخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان والذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023 شاهد الفيديوجراف التالي: