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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستعد لرئاسة الزمالك.. ملخص تصريحات ميدو لبرنامج حبر سري| «فيديوجراف»

أحمد حسام ميدو في
أحمد حسام ميدو في برنامج حبر سري

ميدو حبر سري .. العبارة الأكثر بحثا على منصات التواصل خلال الساعات الماضية، بعدما تحدث الإعلامي الرياضي ونجم المنتخب والزمالك السابق أحمد حسام ميدو خلال لقاء له ببرنامج “حبر سري”، على شاشة “القاهرة والناس”، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول أزمة النادي الإسماعيلي، والعديد من الملفات الرياضية المهمّة.

ميدو حبر سري وأزمة الزمالك والأهلي وكهربا

ميدو قال إنه لم يضم أي لاعب إلى النادي الإسماعيلي بالمجاملة، مشيرًا إلى أنه قام بضم اثنين من لاعبي الفريق وهم كريم الديب وأكا خلال فترة توليه تدريب الفريق.

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للمزيد حول تصريحات ميدو حبر سري وماذا قال عن الأهلي والزمالك واللاعب محمود كهربا ونصائحه للاعب إمام عاشور شاهد الفيديوجراف التالي:

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