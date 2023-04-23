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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمبري الفراولة وتريند منى زكي في تحت الوصاية .. ما قصته؟ «فيديوجراف»

منى زكي في مسلسل
منى زكي في مسلسل تحت الوصاية

جمبري الفراولة .. تصدر جمبري الفراولة التريند خلال شهر رمضان بسبب حديث الفنانة منى زكي عنه عندما جسدت شخصية بائعة في سوق السمك خلال مسلسل "تحت الوصاية". 

جمبري الفراولة 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا في البحث عن جمبري الفراولة وسعره الأصلي وسر ارتفاعه.

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للمزيد حول فوائد جمبري الفراولة وما سعر جمبري الفراولة الذي ورد ذكره في مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي شاهد الفيديوجراف التالي: 

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