اوعى تشويها على النار| الطريقة الصحيحة لعمل الرنجة.. فيديوجراف

مع قرب عيد الفطر المبارك نصحت الدكتورة منال عز الدين، خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية، المواطنين بعدم تناول الرنجة والفسيخ والملوحة والأسماك المملحة بوجه عام خلال شهر رمضان، إلا من خلال إعدادهما بشكل آمن وصحي.

طريقة عمل الرنجة والفسيخ

وقالت "عز الدين" خلال لقائها في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «ياريت بلاش ناكل فسيخ في رمضان خالص، لأن نسبة الملوحة فيه عالية جدًا، والناس هتحس بعطش كتير في اليوم التالي للصيام، وكمان الفسيخ بيحتوي على بكتيريا لاهوائية بتكون موجودة في أنسجة السمكة، ومنقدرش نتخلص منها بالخل والليمون أو البصل أو الغليان أو القلي"، كما تطرقت إلى طريقة عمل الرنجة.

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للمزيد طريقة عمل الرنجة والفسيخ ونصائح خبيرة التغذية بشأن تناول الرنجة والفسيخ في رمضان وعيد الفطر شاهد الفيديوجراف التالي: