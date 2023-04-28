انهال عليها بآلة حادة.. لماذا شوه كمال وجه ملكة الجمال| تفاصيل

أسدلت محكمة جنح الوراق في الجيزة، الستار على قضية التعدي على فتاة المعروفة إعلاميا بـ«ملكة جمال الوراق»، بمعاقبة المتهم بتشويه وجه فتاة بالحبس سنة.. لكن بالطبع هذه ليست كل الحكاية.

25 غرزة في وجه مروة

مروة العشيري، 19 عامًا، طالبة بكلية الآداب، كانت تمتلك وجهًا جميلًا تعتنى به، وتفتخر بحصولها على «توب موديل»، ملكة جمال بنت النيل 2022.

تحولت الحياة فجأة، حيث أصبحت مروة تهرب من النظر الى وجهها في المرآة، إذ تطالع «25 غُرزة بالطول والعرض، وجُروحًا بالرأس والكتف»، بينما تحاصرها آلامها.

أصل الحكاية.. بلطجي يشوه وجه فتاة

في يوم 4 رمضان الماضي، كانت مروة على موعد مع صديقتها، وقبل توجهها إلى الشارع، سمعت مروة شجارًا بين أحد شباب الجيران ويدعى «كمال» وأفراد أسرته، وتهديده بالتعدي على فتاة وقتلها.

لم تكن تدري مروة، أن الشاب جارها الذي رفضت تهديداته، وصدته خلال أيام، سيكون السبب في تشويه وجهها، حيث سبق له قبل أيام عدة، أن استوقفها على السلالم، واعترضت على أسلوبه، واهانته.

قبل الخروج من باب العقار، فوجئت بيد تباغتها وانهالت على رأسها ووجهها بآلة حادة، لسيل منها الدماء بغزارة.

استغاثة ملكة جمال الوراق

"أنا ضيعت.. وشي ضاع.. هكذا صرخت مروة وتعالت صرخاتها تستغيث بوالدتها أو بمن ينقذها.

هرولت والدتها على أثر الصراخ، دون أن تدري أن من تصرخ هي ابنتها الشابة التي غادرت المنزل منذ دقائق، لتفاجأ بالمنظر الذي أوقف الدماء في عروقها.

تجمع الجيران على صرخات الأم، في محاولة لانقاذها بشتى الطرق، وكسر الجيران الباب المغلق، ليهرب المتهم إلى شقته قبل الإمساك به، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لانقاذها.

بلاغ لقسم شرطة الوراق

تلقى شرطة الوراق، بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، اتهمت فيه شاب جارها بالاعتداء عليها، وذكرت المجني عليها أن المتهم اعتدى بسلاح أبيض وأصابها بوجهها، ما أسفر عن تشويهها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، حيث تمكنت قوة من مباحث الوراق من القاء القبض عليه وحُرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

النيابة تحقق في بلاغ ملكة الجمال

خلال التحقيقات، قالت المجني عليها، إنها موديل ملكة جمال بنت النيل لعام 2022، وإنها في يوم 4 رمضان كانت على موعد مع صديقتها للخروج سويا، واثناء نزولها من منزلها على السلم فوجئت بالبوابة الأمامية للعقار مغلقة بطريقة محكمة على غير العادة، وعندما حاولت فتحها شعرت بخطوات مسرعة خلفها فاستدارت لمعرفة من خلفها، ففوجئت بجارها في الطابق الأول يدعى "كمال.ح.ع" يمسك براسها ويوجه لها عدة ضربات شعرت بها بأنها أداة حادة، فاستغاثت باسرتها والجيران وكلما تعالت صرخاتها كلما انهال عليها المتهم بالضرب ومزق وجهها ورأسها وذراعيها.

وأضافت المجني عليها، أن صرخاتها جمعت الجيران ووالديها ففر المتهم عائدا الى شقته واغلق الباب على نفسه، وقامت أسرتها والجيران بنقلها الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 4304 جنح الوراق.

لماذا تعدى كمال على جارته الشابة؟

وقالت مروة العشيري إنها لا تعلم حتى الآن سبب ارتكاب المتهم للجريمة، مؤكدة انها ليست لها علاقة به، هو مجرد جار لهم يسكن بذات العقار وانها التقت به قبل الحادث بيومين، حيث كانت تصعد السلم مسرعة، وتصادف وقوفه أمام شقته فقال لها: "اطلعي ما تخافيش انا مبخوفش" فردت عليه قائلة: "أنا مش خايفة هاخاف منك ليه"، ولم تتحدث معه بعد ذلك مطلقا.

واستطردت قائلة: "يوم الجريمة قبل الفطار مباشرة سمعناه بيتخانق مع عمه وبيقول يعني ايه مش خايفة مني، ازاي متخافش مني، وكنت مش فاهمة ان الكلام ده عليا"، متابعة: "عامل مجنون ومش أول مرة يعمل كده عملها مع اخوه واخته ومرات ابوه لحد ما سابوله البيت ومشيوا".

حبس المتهم 4 أيام

كشف التقرير الطبي للفتاة، أنها أصيبت بنحو 25 غزرة، 3 غرز بالخد الأيمن، 3 بالخد الأيسر، 3 بالكتف الأيسر،7 أعلى الرأس، إضافة إلى 11 غرزة بمناطق متفرقة بجسدها.

وقررت نيابة شمال الجيزة الكلية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تشويه وجه طالبة جامعية تحمل لقب ملكة جمال النيل بمنطقة الوراق بـ"كتر" ما أدى لاصابتها بجروح قطعية متفرقة.