عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انهال عليها بآلة حادة.. لماذا شوه كمال وجه ملكة الجمال| تفاصيل

صدى البلد

أسدلت محكمة جنح الوراق في الجيزة، الستار على قضية التعدي على فتاة المعروفة إعلاميا بـ«ملكة جمال الوراق»، بمعاقبة المتهم بتشويه وجه فتاة بالحبس سنة.. لكن بالطبع هذه ليست كل الحكاية.

txt

الأغلى في تاريخ الأهلي|بيراميدز يغري حسين الشحات بهذا المبلغ واللاعب يحسم الأمر

txt

الجماهير تُمني النفس بالعبور|ماذا يحتاج الأهلي من الرجاء في لقاء الدار البيضاء؟

25 غرزة في وجه مروة

مروة العشيري، 19 عامًا، طالبة بكلية الآداب، كانت تمتلك وجهًا جميلًا تعتنى به، وتفتخر بحصولها على «توب موديل»، ملكة جمال بنت النيل 2022.

تحولت الحياة فجأة، حيث أصبحت مروة تهرب من النظر الى وجهها في المرآة، إذ تطالع «25 غُرزة بالطول والعرض، وجُروحًا بالرأس والكتف»، بينما تحاصرها آلامها.

txt

فلوسه هترجعله هترجعله| التفاصيل الكاملة لواقعة النصب على هاني شاكر في البحرين

txt

تريند الخيانة الأعلى عالميًا| ما قصة الحسناء نسليهان أتاجول وزوجها قادير دوجلو

أصل الحكاية.. بلطجي يشوه وجه فتاة

في يوم 4 رمضان الماضي، كانت مروة على موعد مع صديقتها، وقبل توجهها إلى الشارع، سمعت مروة شجارًا بين أحد شباب الجيران ويدعى «كمال» وأفراد أسرته، وتهديده بالتعدي على فتاة وقتلها.

لم تكن تدري مروة، أن الشاب جارها الذي رفضت تهديداته، وصدته خلال أيام،  سيكون السبب في تشويه وجهها، حيث سبق له قبل أيام عدة، أن استوقفها على السلالم، واعترضت على أسلوبه، واهانته.

قبل الخروج من باب العقار، فوجئت بيد تباغتها وانهالت على رأسها ووجهها بآلة حادة، لسيل منها الدماء بغزارة.

txt

الشتاء مخلصش| تفاصيل انخفاض درجة الحرارة وفرص سقوط الأمطار بهذه المحافظات

txt

طقس غير مستقر.. محافظات معرضة للأمطار.. وتحذيرات من الرياح بهذه المناطق

استغاثة ملكة جمال الوراق

"أنا ضيعت.. وشي ضاع.. هكذا صرخت مروة وتعالت صرخاتها تستغيث بوالدتها أو بمن ينقذها.

هرولت والدتها على أثر الصراخ، دون أن تدري أن من تصرخ هي ابنتها الشابة التي غادرت المنزل منذ دقائق، لتفاجأ بالمنظر الذي أوقف الدماء في عروقها.
تجمع الجيران على صرخات الأم، في محاولة لانقاذها بشتى الطرق، وكسر الجيران الباب المغلق، ليهرب المتهم إلى شقته قبل الإمساك به، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لانقاذها.

txt

116 سنة بطولات.. نسر الأهلي يحلق في سماء العالمية

txt

آخر كلام| الشناوي هيلعب السوبر أمام الزمالك أم لا؟ التفاصيل الكاملة

بلاغ لقسم شرطة الوراق

تلقى شرطة الوراق، بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، اتهمت فيه شاب جارها بالاعتداء عليها، وذكرت المجني عليها أن المتهم اعتدى بسلاح أبيض وأصابها بوجهها، ما أسفر عن تشويهها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، حيث تمكنت قوة من مباحث الوراق من القاء القبض عليه وحُرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

txt

هل يفعلها تحت الوصاية.. 7 أعمال فنية تسببت في تغيير قوانين

txt

ماراثون رمضان.. إيمان العاصي وداش وجوري بكر وفهيم والشامي يحلقون في سماء الإبداع

النيابة تحقق في بلاغ ملكة الجمال

خلال التحقيقات، قالت المجني عليها، إنها موديل ملكة جمال بنت النيل لعام 2022، وإنها في يوم 4 رمضان كانت على موعد مع صديقتها للخروج سويا، واثناء نزولها من منزلها على السلم فوجئت بالبوابة الأمامية للعقار مغلقة بطريقة محكمة على غير العادة، وعندما حاولت فتحها شعرت بخطوات مسرعة خلفها فاستدارت لمعرفة من خلفها، ففوجئت بجارها في الطابق الأول يدعى "كمال.ح.ع" يمسك براسها ويوجه لها عدة ضربات شعرت بها بأنها أداة حادة، فاستغاثت باسرتها والجيران وكلما تعالت صرخاتها كلما انهال عليها المتهم بالضرب ومزق وجهها ورأسها وذراعيها.

وأضافت المجني عليها، أن صرخاتها جمعت الجيران ووالديها ففر المتهم عائدا الى شقته واغلق الباب على نفسه، وقامت أسرتها والجيران بنقلها الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 4304 جنح الوراق.

txt

أغنى شاب في مصر يحصل على عيدية 90 ألف جنيه| شاهد

txt

فرحة حزينة .. طفلة أبكت الملايين في أول أيام العيد | من هي؟

لماذا تعدى كمال على جارته الشابة؟

وقالت مروة العشيري إنها لا تعلم حتى الآن سبب ارتكاب المتهم للجريمة، مؤكدة انها ليست لها علاقة به، هو مجرد جار لهم يسكن بذات العقار وانها التقت به قبل الحادث بيومين، حيث كانت تصعد السلم مسرعة، وتصادف وقوفه أمام شقته فقال لها: "اطلعي ما تخافيش انا مبخوفش" فردت عليه قائلة: "أنا مش خايفة هاخاف منك ليه"، ولم تتحدث معه بعد ذلك مطلقا.

واستطردت قائلة: "يوم الجريمة قبل الفطار مباشرة سمعناه بيتخانق مع عمه وبيقول يعني ايه مش خايفة مني، ازاي متخافش مني، وكنت مش فاهمة ان الكلام ده عليا"، متابعة: "عامل مجنون ومش أول مرة يعمل كده عملها مع اخوه واخته ومرات ابوه لحد ما سابوله البيت ومشيوا".

txt

بسبب "ميسي".. هل يتم ترحيل "رونالدو" من السعودية بعد الحركة المشينة؟

txt

ثورة في الأنفيلد.. ليفربول يضحي بـ 10 لاعبين بينهم صلاح| التفاصيل

حبس المتهم 4 أيام

كشف التقرير الطبي للفتاة، أنها أصيبت بنحو 25 غزرة،  3 غرز بالخد الأيمن، 3 بالخد الأيسر، 3 بالكتف الأيسر،7 أعلى الرأس، إضافة إلى 11 غرزة بمناطق متفرقة بجسدها.

وقررت نيابة شمال الجيزة الكلية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تشويه وجه طالبة جامعية تحمل لقب ملكة جمال النيل بمنطقة الوراق بـ"كتر" ما أدى لاصابتها بجروح قطعية متفرقة.

الحبس عام ملكة جمال الوراق انهال على وجهها بآلة حادة محكمة جنح الوراق 25 غ رزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هيلعب | فرج عامر يفجر مفاجأة قبل مواجهة الأهلي والرجاء

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

صدمة للمتعاملين بالدولار.. ماذا سيحدث للأخضر يونيو المقبل؟

الأهلي يوافق على رحيل أحمد عبد القادر لـ سيسكا موسكو.. السبب صادم

أنهت حياته وقطعت جثته وطبختها.. تفاصيل تخلص أم من ابنها بالشرقية

جن وأشباح .. سر خطير في مقتل عروس طنطا بعد زفافها بساعات

بشرى .. انخفاض في أسعار الذهب عالميًا

زيارة سرية | نجم الزمالك يصدم الجماهير بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

رونالدو يسجل في رباعية النصر أمام الرائد بالدوري السعودي

الثلاثاء.. "الصحفيين" تقيم حفل تأبين للكاتب الراحل هشام جاد

المفتي: الدول غير المسلمة تحرص على تطبيق القصاص على القاتل العمد بالإعدام

على الدين هلال: الفائز من الحرب السودانية مهزوم

انهال عليها بآلة حادة.. لماذا شوه كمال وجه ملكة الجمال| تفاصيل

جريمة حرب.. الجيش السوداني يكشف عن إطلاق المليشيات للنار على ضابط وابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول مشروب شهير على معدة فارغة .. تعرف عليه

لسة مخستش.. شيرين تثير الجدل بحفلها الجديد

إطلالة شبابية ووزن زائد|الظهور الأول لـ شيرين عبد الوهاب من حفلها بدبى

خلي بالك من طفلك.. معلومات خطيرة عن حساسية العشب

فيديو

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ