"الجمهورية": افتتاح مركز الحوسبة السحابية انطلاقة حقيقية في مجال الرقمنة

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة انطلاقة حقيقية في مجال نقل البيانات ومجال الرقمنة وحلم يتحقق على أرض مصر، مشيرة إلى أن الدولة كانت تحفظ بياناتها في الخارج بمبالغ طائلة لكن الآن استطاعت الحكومة توطين بياناتها على أراضيها.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الإثنين/ بعنوان "حلم يتحقق"- أنه في هذا الإطار، جاءت الجهود المصرية الكبيرة لإنشاء وتجهيز بنية أساسية تدعم خطط الحكومة لتطوير مجال حفظ البيانات والرقمنة، وأنفقت مليارات الدولارات لتجهيز بنية أساسية تساعد الدولة على الانطلاقة الحقيقية في مجال الرقمنة.

وأشارت إلى أن بداية الدولة في مجال تطوير البيانات والريادة كانت في عام 2018 بالتوازي مع بناء العاصمة الإدارية، لتشهد اليوم افتتاح الحلم الذي تحقق بجهود وإرادة المصريين، وسيكون المركز الجديد شاملا لكل الوزارات وبه كل البيانات الخاصة، ولا يستطيع أحد الدخول على الشبكة المعلوماتية المؤمنة تأمينا كاملا بشكل كبير للغاية، فقد حرصت الدولة أن يكون هذا المركز العملاق على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مركز البيانات انطلاقة حقيقية في مجال الرقمنة وحلم يتحقق بجهود وإرادة المصريين للعبور إلى عالم الرقمنة بأعلى المعايير.

