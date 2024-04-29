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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم .. ماستر كلاس محمد حفظي بالإسكندرية للفيلم القصير

صدى البلد

يقيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة، ماستر كلاس مع المنتج محمد حفظي  ، اليوم ؟  حول كيفية عمل المنتج على فيلمه من السيناريو ثم التمويل إلى مرحلة التنفيذ. 

 

ومن المقرر أن  يدير الماستر المدير الفني موني محمود ، اليوم ، الساعة الثانية والنصف ظهراً بالمتحف اليوناني الروماني . 

 

ماستر كلاس لمحمد حفظي بمهرجان الاسكندرية للفيلم القصير

ازدحام لافت في رابع أيام عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وكان أقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مساء أمس ماستر كلاس لمهندس الديكور أحمد فايز بالمتحف الروماني اليوناني أدارها المدير الفني للمهرجان موني محمود بحضور جماهيري كبير من شباب الإسكندرية   ومن الفنانين والسينمائيين منهم رانيا يوسف، ومحمد يوسف "اوزو" والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار والدكتور يوسف العميري.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

الاسكندرية للفيلم القصير المتحف الروماني اليوناني المتحف الرومانى المنتج محمد حفظي المدير الفني للمهرجان مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير محمد سعدون محمد سعد محمد محمود محمد حفظي نقابة المهن السينمائية

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