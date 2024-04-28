عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ازدحام لافت في رابع أيام عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

صدى البلد

واصل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عروض اليوم الرابع بسينما مترو بمحطة الرمل والتي بدأت في الخامسة والنصف مساءا  وسط حضور جماهيري لافت.

وتم عرض 12 فيلم ما بين روائي وثائقي وتحريك من 8 دول، وهي أفلام "صومعة بودابست " و"ايجر 1552" من المجر و" ليلة طويلة "و "لن تشرق الشمس" من مصر و"تكبير "و "النصف فقط " من اسبانيا و" أزمة قلبية "من سوريا و"حلم العروس" من الصين و" انا غرازيلا" من ايطاليا و"غرفة صغيرة" من العراق و "جناحا زرقاء اليمامة"، و"التضحية المقدسة" من كندا .

وعقب انتهاء العروض أقيمت مناقشه لعدد من صناع الأفلام أدارها الناقد رامي المتولي أكد فيها عمرو علي مخرج الفيلم السوري "أزمة قلبية" أن الفيلم واجه صعوبات في التصوير في سوريا من ناحية البيوت التي احتاجت لترميم كبير علي اثر الأحداث التي مرت بها سوريا، وأضاف: أيضا نعاني من انقطاع الكهرباء في كثير من الأوقات لكنه حاول التغلب علي هذه الصعوبات وايجاد بيت مناسب لطبيعة الفيلم.

وكشف عمرو علي أن بطلة الفيلم هي ممثلة سوريه كانت تقدم أفلاما تجارية في فترة التسعينات واعتزلت عام 1993 وانه أقنعها بالعودة وحاول إعادة تقديمها بشكل جديد.
وردا حول اختيار أسماء لأفلامه لها علاقة بالأمراض قال إن الوضع في سوريا أصبح مريض وحاولت الإسقاط عليه من خلال هذه الأسماء.

من جانبه تحدث المخرج ومدير التصوير أدهم خالد عن فيلم لا تشرق الشمس مشيرا إلي أنه مشروع تخرجه وصوره في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي في يوم واحد خلال 12ساعة وحاول التوازن بين كونه مخرج ومدير التصويرفي الفيلم.

وأكد خالد أنه اختار معظم أبطال الفيلم بالصدفة حيث طبيعة الفيلم تتحمل أن يكون ابطاله وجوه جديدة.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى اخبار مهرجان الاسكندرية مهرجان االإسكندرية عروض اليوم من فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير إدارة مهرجان الأسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

نسخة من كهربا| نجم الزمالك يهاجم مصطفى شلبي بعد احتفاله المثير أمام دريمز

السبب الحقيقي للخناقة| أسطورة ليفربول يكشف المستور في أزمة محمد صلاح وكلوب

الترند الحرام.. انهيار ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا.. والسبب أزهري وبسمة وهبة

5 بروفات قبل لقاء الترجي.. هل تعزز عقوبة ثنائي الأهلي شائعات غرفة الملابس؟

موضوعات متعلقة

مهندس الديكور أحمد فايز: أعشق الأفلام القصيرة واعتبرها تفكير خارج الصندوق

الإسباني "تكبير".. جدول عروض اليوم الرابع من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

في ثالث أيام الإسكندرية للفيلم القصير .. تفاعل الجمهور مع "شدة ممتدة" السعودي

لليوم الثاني على التوالي .. حضور جماهيري ضخم بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

احتفاء كبير بعروض سينما المكفوفين بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وزيرة التضامن من الإسكندرية للفيلم القصير: فخورة بتقديم برنامج سينما المكفوفين

4 أعمال مصرية ضمن عروض اليوم التاني من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

سينما المكفوفين.. تفاصيل أول تعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم ووزارة التضامن الإجتماعي

ترشيحاتنا

نهائي الكونفدرالية| الزمالك يواجه نهضة بركان المغربي

فصل جديد.. مرتضى منصور أمام المحكمة في سب وقذف موظفة

فرصة للشراء.. استقرار أسعار السيارات حتى هذا الموعد

ماذا فعلت وزارة التربية والتعليم لإعداد جيل متسلح بمهارات المستقبل؟ |تفاصيل

الخونة والعملاء.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء.. فيديو

سفير هولندا للمستثمرين: الإصلاحات الاقتصادية في مصر تدعو للتفاؤل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازدحام لافت في رابع أيام عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

5 بروفات قبل لقاء الترجي.. هل تعزز عقوبة ثنائي الأهلي شائعات غرفة الملابس؟

مازال أسيرا لإسرائيل.. تعرف على الفلسطيني الفائز بالبوكر باسم خندقجي

الترند الحرام.. انهيار ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا.. والسبب أزهري وبسمة وهبة

فيديو

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

الرئيس وجه بالاهتمام به في التعليم.. مجال الرقمنة وأهميته تكنولوجيا واقتصاديا

تامر حسني جبر بخاطرها.. بدرية طلبة تعلق على تجاهل ياسمين عبدالعزيز لزفاف ابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ