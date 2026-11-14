قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم السبت 14-11-2026 والقنوات الناقلة
نسألكم قراءة الفاتحة.. محمد علي رزق يعلن وفاة خاله
تصادم 7 سيارات على الطريق الحر بالقليوبية بسبب الشبورة المائية
خطاب مثير للانقسام.. آيزنكوت يتهم نتنياهو بتغذية عداء «عنصري» ضد العرب
أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟
هل يجوز الاستغفار للميت؟.. الصيغة الصحيحة وما يصل إليه في القبر
قمة أبيك.. ترامب يعتزم مناقشة حرب إيران مع نظيريه الصيني والروسي
25 سائحًا إيطاليًا من ضعاف البصر يخوضون تجربة الغطس في البحر الأحمر
حسن شحاتة: مسئولو اتحاد الكرة حاولوا إقالتي والتعاقد مع مانويل جوزيه لكنه رفض
خلال الليل.. روسيا تستهدف منشآت للطاقة والسكك الحديدية في أوكرانيا
من الموهبة إلى أسطورة الفراعنة.. 15 عامًا صنعت عرش محمد صلاح التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تخفيضات الجمعة البيضاء.. تحذير للتجار من إطلاق خصومات وهمية وهذه عقوبة المخالفين

عروض الجمعة البيضاء
عروض الجمعة البيضاء
أميرة خلف

مع اقتراب عروض الجمعة البيضاء 2026، وزيادة إقبال المواطنين على الشراء للاستفادة من التخفيضات التي تعلنها المتاجر والشركات على مختلف السلع والمنتجات، تتجدد التحذيرات من الخصومات الوهمية والتخفيضات غير الحقيقية التي يلجأ إليها بعض التجار لجذب المستهلكين.

اقرأ أيضا||

وفرض القانون عقوبات مشددة على التجار المخالفين ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والإعلان عن الأسعار الحقيقية قبل وبعد الخصم، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين ومواجهة الممارسات التجارية المضللة .

عقوبة التخفيضات الوهمية

واجه قانون حماية المستهلك، المحاولات التي يستخدمها التجار بهدف خداع المواطنين ،  بعقوبات مشددة تصل إلى  إلى غرامة 2 مليون جنيه.

وألزمت المادة 9 من القانون كلا من المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:

- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.


- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

- الكميات المتاحة من المنتجات.

وأجازت المادة ذاتها للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

غرامة 50 ألف جنيه

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.


الموعد الرسمي لانطلاق التخفيضات

 

تجدر الإشارة إلى أن يوافق الموعد الرسمي لليلة الجمعة البيضاء هذا العام يوم 27 نوفمبر 2026. ومع ذلك، جرت العادة في السوق المصري والعربي ألا تقتصر العروض على يوم واحد فقط، بل تتسع لتشمل عروضاً مسبقة تبدأ تدريجياً مع مطلع شهر نوفمبر، وتستمر حتى الأيام الأولى من ديسمبر، فيما يُعرف بـ "موسم تخفيضات نوفمبر".

عروض الجمعة البيضاء 2026 التخفيضات الخصومات الوهمية المستهلكين عقوبات التجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

وزير النقل الأمريكي شون دافي

وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة لهؤلاء بقرار حكومي.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

قاعدة لاكنهيث الجوية

طائرات مسيرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية وصفارات الإنذار تدوي في بريطانيا

رفع الحد الأدنى للمعاشات

من 1755 لـ 2080 جنيها.. تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات يناير 2027 وشروط الاستحقاق

وائل جمعه

«بطولتنا مش مباراة».. رسالة وائل جمعة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. صدمة عالمية ومفاجأة تسيطر على محال الصاغة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

حيلة تنقذ حياتك.. إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة من غير ما تتعرض للخطر؟

إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟

طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة

طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد