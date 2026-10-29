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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

«الجمعة البيضاء 2026» على الأبواب.. هذا موعدها وخريطة العروض

الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء
قسم الخدمات

ينتظر الملايين من المواطنين موسم تخفيضات الجمعة البيضاء لعام 2026، والذي يعد الحدث التسوقي الأكبر والأبرز خلال العام. 

ومع اقتراب شهر نوفمبر، بدأت المحال التجارية والمنصات الرقمية الاستعداد لإطلاق عروضها المنافسة لتلبية احتياجات المستهلكين، وسط إجراءات رقابية صارمة تقودها الدولة لضمان شفافية وجودة التخفيضات المطروحة في الأسواق.

الجمعة البيضاء

الموعد الرسمي لانطلاق التخفيضات

ويوافق الموعد الرسمي لليلة الجمعة البيضاء هذا العام يوم 27 نوفمبر 2026. ومع ذلك، جرت العادة في السوق المصري والعربي ألا تقتصر العروض على يوم واحد فقط، بل تتسع لتشمل عروضاً مسبقة تبدأ تدريجياً مع مطلع شهر نوفمبر، وتستمر حتى الأيام الأولى من ديسمبر، فيما يُعرف بـ "موسم تخفيضات نوفمبر".

خريطة العروض والسلع المستهدفة

وتتنوع التخفيضات لتغطي كافة القطاعات والمنتجات التي تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين، ومن أبرزها:

• الأجهزة الكهربائية والمنزلية: خصومات على الشاشات، الغسالات، الثلاجات، وأجهزة المطبخ.

الجمعة البيضاء

• الهواتف الذكية والإلكترونيات: عروض حصرية على أحدث الهواتف، الحواسيب المحمولة (Laptops)، والإكسسوارات الرقمية.

• الملابس والأزياء: تخفيضات كبرى تطرحها الماركات العالمية والمحلية بالتزامن مع دخول موسم الشتاء.

• مستحضرات التجميل والسلع الغذائية: حزم تخفيضات مباشرة من المتاجر وسلاسل التوريد الكبرى.

طرق الشراء.. كيف تتسوق بذكاء؟

وتنقسم آليات الشراء في هذا الموسم إلى مسارين رئيسيين يوفران بدائل مريحة لكل فئات المستهلكين:

1. الشراء التقليدي (عبر المتاجر الفعلية): النزول المباشر للمحال والأسواق التجارية لمعاينة المنتجات وفحصها ذاتياً قبل الدفع والاطلاع على الأسعار المعلنة.

الجمعة البيضاء بالإمارات

2. التسوق الرقمي (أونلاين): الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية الرسمية، والصفحات الموثقة للمتاجر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ضوابط "حماية المستهلك" وغرامات تصل لمليوني جنيه

 في إطار حماية حقوق المواطنين وضمان جدية العروض، أعلن السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن وضع ضوابط حاسمة لمنع أي ممارسات تضليلية أو عروض وهمية. وأكد الجهاز على إلزام الموردين بالقواعد التالية:

• الشفافية في الأسعار: ضرورة الإعلان بوضوح عن سعر المنتج قبل التخفيض وبعده مع بيان نسبة الخصم الحقيقية.

• الفاتورة القانونية: إلزام المتاجر بإصدار فاتورة واضحة تثبت التعامل دون تحميل المستهلك أي أعباء مالية إضافية.

• كفالة حقوق الاسترجاع: بقاء حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع مكفولة بالكامل ومحمية بقوة القانون دون انتقاص.

إقبال كبير من المصريين على المولات فى الجمعة البيضاء

• عقوبات رادعة: توعد الجهاز التجار المخالفين والمنصات التي تروج لخصومات وهمية بعقوبات حاسمة وغرامات مالية ضخمة تصل إلى مليوني جنيه.

5 نصائح ذهبية للمواطنين قبل الشراء أونلاين

أصدر خبراء الاقتصاد ومسؤولو الرقابة بـ جهاز حماية المستهلك دليلاً استرشادياً موجزاً للمواطنين لضمان تجربة تسوق آمنة وخالية من الخداع:

• قارن الأسعار مبكراً: تتبع أسعار السلع التي ترغب في شرائها الآن لمقارنتها بالعروض المطروحة في نوفمبر للتأكد من جدية الخصم.

• تأكد من هوية البائع: اشترِ فقط من المنصات والمحال المعروفة ذات السمعة الطيبة وتجنب الصفحات المجهولة على منصات التواصل.

الجمعة البيضاء

• راجع شروط العرض: اقرأ بدقة تفاصيل المنتج، شروط الضمان، وسياسة الاسترجاع الخاصة بالمنصة قبل إتمام عملية الدفع.

• احمِ بياناتك البنكية: لا تشارك بيانات بطاقتك الائتمانية أو الأرقام السرية مع أي جهات غير موثوقة لحماية نفسك من الاحتيال الرقمي.

• احتفظ بإثباتات الشراء: تمسك بالحصول على الفاتورة، واحتفظ بلقطات شاشة (Screenshots) تفصيلية لبيانات طلبك والسعر المعلن وقت الشراء.

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