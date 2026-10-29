وكالة الفضاء المصرية تحتفل بمرور 1000 يوم على وجود "نيكست سات-1" في المدار

احتفلت وكالة الفضاء المصرية بمرور 1000 يوم على وجود القمر الصناعي "نيكست سات-1" (NExSAT-1) في المدار، في محطة تعكس جهود المهندسين المصريين في تطوير تكنولوجيا الفضاء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال رصد الأرض.

وأكدت الوكالة أن المهمة أسهمت في اكتساب الكوادر المصرية خبرات فنية وتكنولوجية، بدءًا من تجميع القمر الصناعي وتكامله واختباره على الأرض، وصولًا إلى إرسال الأوامر ومتابعة تشغيله في المدار، بما يدعم بناء القدرات الوطنية في تصميم الأقمار الصناعية وتشغيلها.

وأوضحت أن أهمية المهمة لا تقتصر على القمر الصناعي نفسه، بل تمتد إلى تأهيل المهندسين المصريين وتراكم الخبرات الفنية، وتحويل التحديات التقنية إلى معرفة يمكن الاستفادة منها في تطوير المهمات الفضائية المستقبلية.

وأضافت الوكالة أن مرور ألف يوم على وجود القمر في المدار يمثل حصيلة جهود ممتدة من العمل الجماعي والتطوير الهندسي، وأساسًا يمكن البناء عليه لتعزيز قدرة مصر على تطوير تكنولوجيا الفضاء، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في تنفيذ مهمات فضائية جديدة.

وشددت على أن الاستثمار في الكفاءات المصرية يمثل أحد أهم مكاسب المهمة، إذ تسهم الخبرات المكتسبة في تطوير الحلول التقنية وتعزيز القدرات الوطنية على امتلاك التكنولوجيا وتطويرها، بما يدعم مستقبل صناعة الفضاء في مصر.

ويُعد «نيكست سات-1» قمرًا صناعيًا مصريًا مخصصًا لرصد الأرض، أُطلق في 3 فبراير 2024 من الصين، بالتعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وشركة «برلين سبيس تكنولوجيز» الألمانية، ويبلغ وزنه نحو 67 كيلوجراما.

ويستهدف المشروع توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية الصغيرة في مصر، وتعزيز الخبرات الوطنية في تصميم الأنظمة الفضائية وتجميعها واختبارها وتشغيلها، وشارك أكثر من 60 مهندسًا وخبيرًا في أعمال تجميع القمر وتكامله واختباره داخل مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية التابع لوكالة الفضاء المصرية.

وفي 13 فبراير 2024، استقبلت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء أول صورة تجريبية التقطها القمر لمحافظة أسيوط، عبر محطة الاستقبال التابعة لها في أسوان، في خطوة عكست بدء اختبار قدراته على التقاط الصور وإرسال البيانات إلى المحطات الأرضية.