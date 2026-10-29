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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة المنصورة يهنئ الدكتورة هبة ماهر محمود حسن لفوزها بجائزة التفوق العلمي

رئيس جامعة المنصورة يهنئ الدكتورة هبة ماهر محمود حسن لفوزها بجائزة التفوق العلمي
رئيس جامعة المنصورة يهنئ الدكتورة هبة ماهر محمود حسن لفوزها بجائزة التفوق العلمي
أ ش أ

هنأ رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر الفائزة بجائزة التفوق العلمى للعام الجارى الدكتورة هبة ماهر محمود حسن الأستاذ المساعد بقسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب .

واوضح رئيس الجامعة أن الجائزة مقدمة من المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب وذلك تقديرًا لتميزها العلمي وإسهاماتها في دراسة الآثار المصرية القديمة والحفاظ على التراث الحضاري.

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بهذا الإنجاز، الذي يعكس تميز الكفاءات العلمية بالجامعة ودورها في إثراء المعرفة وصون التراث، متمنيًا لها دوام التوفيق ومزيدًا من الإنجازات العلمية.

وتأتي جوائز المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب لعام 2026 في إطار دعم البحث العلمي وتقدير الكفاءات الأكاديمية والمهنية، وتشجيع المبادرات الرامية إلى صون التراث الحضاري العربي وتعزيز الوعي بقيمته التاريخية والثقافية.

رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر الفائزة بجائزة التفوق العلمى الدكتورة هبة ماهر محمود حسن الأستاذ المساعد بقسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب

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