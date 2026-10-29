الشتا على الأبواب ومواعيد جديدة للبرامج الرياضية.. تعرف عليها

في إطار متابعة وتنظيم الخريطة البرامجية وربطها بالمواعيد الرسمية للدولة، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تعديل جديد يخص مواعيد انتهاء بث البرامج الرياضية عبر الشاشات والفضائيات.

تفاصيل قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً يقضي بعودة موعد انتهاء بث البرامج الرياضية لتكون في تمام الساعة الثانية عشرة (12) منتصف الليل، بدلاً من الساعة الواحدة صباحاً. يأتي هذا التعديل بالتزامن مع بدء تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي في البلاد.

تنظيم الخريطة الإعلامية

ويأتي هذا القرار في سياق حرص الجهات التنظيمية على ضبط إيقاع المواد الإعلامية والبرامجية بما يتسق مع مواعيد التوقيت الشتوي، ومراعاة تنظيم أوقات السهر والمتابعة الجماهيرية للبرامج الرياضية التي تحظى بنسب مشاهدة واسعة، بما يحقق التوازن بين تقديم المحتوى الاحترافي ومراعاة النظام العام لمواعيد البث.

مهلة للقنوات الفضائية حتى 23 نوفمبر المقبل لتوفيق خرائطها البرامجية مع الموعد الجديد

وكان قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بتعديل موعد انتهاء بث البرامج الرياضية على القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية.

وتقرر أن يكون في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بدلاً من الواحدة صباحًا، وذلك بمناسبة بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر الجاري.

وقرر المجلس منح القنوات الفضائية مهلة حتى 23 نوفمبر المقبل لتوفيق خرائطها البرامجية مع الموعد الجديد، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من هذا التاريخ، بالتزامن مع استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وكلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة التزام جميع الوسائل الإعلامية بتنفيذ القرار.

اقتراب العودة للتوقيت الشتوي

و​مع دقات منتصف ليل الخميس المقبل، وتحديداً في ليلة الجمعة 30 أكتوبر 2026، تستعد مصر للعودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي، وذلك بتأخير الساعات بمقدار 60 دقيقة كاملة، لتصبح الساعة الحادية عشرة مساءً بدلاً من الثانية عشرة منتصف الليل. يأتي هذا التعديل وفقاً للقانون المنظم لآلية التوقيتين الصيفي والشتوي، ليطوي الشارع المصري بذلك صفحة التوقيت الصيفي الذي استمر طوال الأشهر الماضية.

​ويترقب المواطنون هذا التغيير السنوي، لا سيما وأنه ينعكس بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية، وفي مقدمتها مواقيت الصلاة، التي تشهد تعديلات ملحوظة تتناسب مع قصر ساعات النهار وطول ساعات الليل خلال فصل الشتاء.

​مواقيت الصلاة الرسمية بالتوقيت الشتوي الجديد في العاصمة:

و​وفقاً للحسابات الفلكية وجداول الهيئة المصرية العامة للمساحة، جاءت مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 –أول أيام التفعيل الفعلي للتوقيت الشتوي– حسب توقيت العاصمة القاهرة على النحو التالي:

​صلاة الفجر: 04:41 صباحًا.

​شروق الشمس: 06:09 صباحًا.

​صلاة الظهر: 11:39 ظهرًا.

​صلاة العصر: 02:44 عصرًا.

​صلاة المغرب: 05:08 مساءً.

​صلاة العشاء: 06:26 مساءً.

​وتشير هذه المؤقتات إلى تقدم توقيت الغروب ودخول الليل مبكراً، وهو ما يعيد تشكيل الجداول الزمنية للمصالح الحكومية، ووسائل النقل العام، وحركة الأسواق، فضلاً عن المدارس والجامعات.