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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

2000 فرصة عمل من الدولة في 120 شركة.. تفاصيل

تكنولوجيا
تكنولوجيا
قسم الخدمات

​في خطوة عملية لتعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، افتتح وزير العمل مساء أمس، فعاليات النسخة السابعة من ملتقى للتوظيف «HiRE 7»، والذي يُقام على مدار يومين بالحضور الفعلي في الصرح الحضاري العريق بالمتحف المصري الكبير، فضلاً عن التفاعل الافتراضي عبر الإنترنت. 

ويأتي الملتقى تحت رعاية وزارات العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمعهد القومي للاتصالات، مستهدفاً توفير 2000 فرصة عمل حقيقية للشباب عبر مشاركة 120 شركة وجهة توظيف في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات المستقبلية الواعدة.

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​«التدريب من أجل التشغيل».. استراتيجية حكومية لتمكين الشباب

و​أكد وزير العمل خلال فعاليات الافتتاح أن الملتقى يمثل نموذجًا عمليًا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاستثمار في الإنسان المصري وبناء كوادر قادرة على مواكبة التسارع التكنولوجي العالمي وتعزيز تنافسية العمالة المصرية محليًا ودوليًا. 

وأوضح أن التحدي لم يعد يقتصر على مجرد توفر فرص العمل، بل يمتد إلى إعداد كفاءات مؤهلة تأهيلاً حقيقياً يلبي احتياجات أسواق العمل الحديثة.

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​وشدد الوزير على أن الوزارة تتبنى استراتيجية واضحة تقوم على مبدأ «التدريب من أجل التشغيل»، والتي تُقاس كفاءتها بقدرة المتدربين على اقتناص فرص عمل مستدامة وتحقيق التطور المهني. 

كما دعا الشباب إلى مواصلة تطوير قدراتهم، وإتقان اللغات، وتنمية مهارات الابتكار وحل المشكلات، مشيرًا إلى أن بناء سوق عمل مستقبلي هو مسؤولية تشاركية تكاملية بين الحكومة ومؤسسات التعليم ومجتمع الأعمال.

​منصة افتراضية ونافذة رقمية ممتدة لشهر

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و​لم يقتصر الملتقى على فعاليات الحضور المباشر، بل أتاح فرصة واسعة للشباب في مختلف المحافظات عبر المنصة الافتراضية للملتقى (https://www.events.ntervento.com/HiRE7)، والتي تستمر في استقبال طلبات التقديم وإتاحة الوظائف لمدة شهر كامل. 

وتتيح المنصة للباحثين عن عمل إنشاء ملفاتهم الشخصية، ورفع السير الذاتية، واستعراض الشواغر الوظيفية، فضلاً عن إجراء المقابلات الافتراضية والتواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف في كبرى الشركات العاملة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، الشبكات، والبيانات الضخمة.

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​تعاون استراتيجي وتوقيع مذكرة تفاهم متكاملة

و​على هامش فعاليات الملتقى، شهد وزير العمل توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة العمل وشركة لتكنولوجيا الاتصالات، تستهدف تفعيل أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإتاحة الدورات التدريبية الذاتية عبر منصتها، إلى جانب تأهيل العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة على أحدث التقنيات. 

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وتتضمن المذكرة تجهيز معمل متخصص بمراكز التدريب المهني، وتوفير فرص تدريبية لطلاب وأوائل خريجي الجامعات، فضلاً عن تنظيم ورش توعوية بقانون العمل الجديد، ودعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم الرقمية لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في سوق العمل.

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