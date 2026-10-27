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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مهلة وتخفيض.. تيسيرات جديدة لمستخدمي العدادات الكودية تعرف عليها

مخالفات البناء
مخالفات البناء
قسم الخدمات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة ضمن حزمة التيسيرات المقترحة التي تستهدف مستخدمي العدادات الكودية الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء خلال الفترات السابقة.

​يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع كافة المواطنين وتقديم حزم تحفيزية تشجع على إنهاء الملفات المعلقة.

​مهلة استثنائية لمدة 6 أشهر لتصويب الأوضاع

و​أوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات تتضمن منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح، مهلة زمنية محددة لمدة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم القانونية.

التصالح علي مخالفات البناء

وتأتي هذه المهلة كفرصة أخيرة وحاسمة لدمج هذه الشرائح داخل الإطار القانوني الرسمي للدولة ورفع أي أعباء مستقبلية عن عقاراتهم.

​حوافز مالية.. تخفيض 30% للمتقدمين خلال المهلة

و​تشجيعاً للمواطنين على سرعة استغلال هذه المهلة، تتضمن التيسيرات منح المتقدمين لطلبات التصالح خلال هذه الفترة تخفيضاً بنسبة 30% وفقاً للضوابط المقررة، بما يمثل دافعاً مالياً قوياً لتخفيف التكلفة النهائية للتقنين ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية.

مخالفات البناء

​رؤية متكاملة لغلق ملف المخالفات

و​تتكامل هذه الخطوة مع منظومة التيسيرات الواسعة التي أعلنتها الحكومة مؤخراً لملف التصالح في مخالفات البناء — والتي شملت سقفاً زمنياً لا يتجاوز 12 عاماً/شهراً للتقنين، ومراعاة تفاوت القيم السوقية والتمييز بين السكن الخاص والتجاري — لتؤكد الدولة انحيازها الدائم للمواطن وحرصها على توفير الاستقرار القانوني والعمراني للجميع.

منتدى مصر 2026

موعد انتهاء التصالح علي مخالفات البناء

وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال “منتدى مصر 2026”، بتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توصيات ومخرجات المنتدى، التي تحولت لتكليفات رئاسية.

وفي البداية، توجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته للمنتدى، وحرص على المشاركة الفاعلة في جلساته الحوارية، ومتابعة مختلف المناقشات التي شهدتها فعالياته، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وتوصيات.

حملات مكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمراكز والأحياء بأسيوط

متابعة ما دار في الجلسات الأخرى

وأكد رئيس الوزراء أن اهتمام رئيس الجمهورية لم يقتصر على المشاركة في الجلسات الحوارية التي حضرها، وإنما امتد إلى متابعة ما دار في الجلسات الأخرى، والاطلاع على المناقشات والتوصيات التي انتهت إليها، كما حرص على الاستفادة من مختلف الآراء والرؤى التي جرى طرحها خلال المنتدى.

كيفيه التصالح علي مخالفات البناء

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية وجه بضرورة ترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية، استنادًا إلى المناقشات والحوارات التي جرت بين الحكومة ومختلف الجهات المشاركة، وما أسفرت عنه من توافق بشأن عدد من الأولويات والتوصيات، مؤكدًا التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ هذه التوجيهات.

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