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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماستر كلاس لمحمد حفظي بمهرجان الاسكندرية للفيلم القصير

صدى البلد

يقيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة، ماستر كلاس مع المنتج محمد حفظي  حول كيفية عمل المنتج على فيلمه من السيناريو ثم التمويل إلى مرحلة التنفيذ. 

 

ومن المقرر ان  يدير الماستر المدير الفني موني محمود ، يوم الاثنين، 29 أبريل، الساعة 1 ظهراً بمتحف اليوناني الروماني.

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وقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، على ثلاثة من صناع الأفلام لتكريمهم بالدورة الـ10 للمهرجان المقرر انعقادها في الفترة من 25 حتى 30 أبريل من الشهر الجاري.
 

وأعرب محمد محمود رئيس المهرجان عن تقديره لمسيرة ثلاثة مبدعين، قدموا علامات مضيئة في صناعة الأفلام القصيرة بشكل خاص، والسينما بصورة عامة، وهم الفنان سيد رجب، المصور والمخرج إسلام كمال، ومنفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي.

 

الاسكندرية للفيلم القصير إدارة مهرجان الأسكندرية الفنان سيد رجب المنتج محمد حفظي مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير محمود سعد محمد حفظي

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