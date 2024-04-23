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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلوى محمد علي تدير ماستر كلاس سيد رجب بالإسكندرية للفيلم القصير

سيد رجب
سيد رجب

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن عدد من فعاليات دورته العاشرة ، والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم . 

ومن المقرر أن تشهد فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ،  ماستر كلاس حول كيفية تحضير الممثل لشخصيته مسرحياً وسينمائياً وكيفية تطويره لأدواته ليضمن الاستمرارية. مع الممثل والحكاء سيد رجب وتدير الماستر الممثلة سلوى محمد علي.

ومن المقرر ان يقام الماستر كلاس يوم الجمعة، 26 أبريل، الساعة 2:30 مساءً بمتحف اليوناني الروماني. 

وقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، على ثلاثة من صناع الأفلام لتكريمهم بالدورة الـ10 للمهرجان المقرر انعقادها في الفترة من 25 حتى 30 أبريل من الشهر الجاري.
 

وأعرب محمد محمود رئيس المهرجان عن تقديره لمسيرة ثلاثة مبدعين، قدموا علامات مضيئة في صناعة الأفلام القصيرة بشكل خاص، والسينما بصورة عامة، وهم الفنان سيد رجب، المصور والمخرج إسلام كمال، ومنفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي.
 

سيد رجب هو ممثل وكاتب وحكاء، عمل مهندسا في الميكانيكا بشركة النصر للسيارات في التسعينات ولمدة تزيد على 20 عامًا وبدأ مشواره الفني مسرحيًا، حيث عمل لسنوات طويلة في مجال المسرح التجريبي والحر، ثم قدم العروض المسرحية داخل و خارج مصر، لكن علاقته مع السينما بدأت بفيلم أحلام صغيرة للمخرج خالد الحجر عام 1993 م ثم أحلام مسروقة عام 1999م.
 

 

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ولكن النقلة الكبيرة في مشواره الفني بدأت بفيلم (إبراهيم الأبيض) في عام 2009، ثم فيلم (الشوق) في عام 2011 الذي كتبه وشارك في تمثيله ، من أفلامه (حب البنات - الأولة في الغرام - قبلات مسروقة - صرخة نملة - أسماء - عبده موتة - قلب الأسد- ولاد رزق - أبو صدام - وقفة رجالة - كيرة والجن - 19-ب) كما شارك في العديد من الأفلام القصيرة منها (اللون الأزرق – فردي - حبيب) حصد جائزة احسن ممثل عن فيلم 19-ب من مهرجان المركز الكاثوليكي، وحصل الفيلم نفسه على ثلاث جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي.

الاسكندرية الاسكندرية للفيلم القصير الفنان سيد رجب النصر للسيارات اليوناني الروماني سلوى محمد علي عمرو يوسف

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