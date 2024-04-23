عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيرادات السينما أمس.. عمرو يوسف يواصل تصدره بـ "شقو" وهشام ماجد يلاحقه

افلام العيد
افلام العيد

تتنافس 4 أعمال سينمائية خلال موسم عيد الفطر السينمائي وهي شقو من بطولة عمرو يوسف ، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد ، وفيلم على ماشي من بطولة علي ربيع ، وأسود ملون من بطولة بيومي فواد . 

وفي السطور التالية نرصد تفاصيل إيرادات تلك الأعمال ليلة أمس  . 

 

شقو : 

 

جاء فى المركز الأول فيلم شقو والذى حقق إيرادات بلغت  916,923 جنيه

 

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن اكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

 

فاصل من اللحظات اللذيذة

أما فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة جاء فى المركز الثانى حيث حقق إيرادات إيرادات بلغت قيمتها 658,351 جنيه.

وعلق هشام ماجد على الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى".

وقال هشام ماجد فى برنامج et بالعربى : بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم.  

الخميس .. طرح فيلم شقو في السينمات بالسعودية

طارق الشناوي: هشام ماجد أكمل انتصاره الرمضاني بفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

عالماشى

وتذيل القائمة فيلم عالماشى والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 123,174 جنيه.  

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري

أسود ملون : 

 

وجاء في المركز الأخير فيلم أسود ملون ، والذي حقق  24,702 جنيه

" فيلم رومانسي لايت كوميدي، ومن إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

شقو هشام ماجد عباس ابو الحسن فاصل من اللحظات اللذيذة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة فيلم شقو فيلم عالماشى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

استخدم التكييف في الحر ووفر فاتورة الكهرباء

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

مفاجآت وكواليس مثيرة.. اعترافات طبيب النساء المتهم بإجراء عمليات الإجهاض

تعليق مثير لـ حتحوت على تحريض زيزو لجمهور الزمالك بلقاء دريمز

ترشيحاتنا

باعيش قصة حب.. دينا الشربيني تكشف أسرارا عن حياتها العاطفية

مدرب زد: هدفنا المربع الذهبي في الدوري هذا الموسم

استخدم التكييف في الحر ووفر فاتورة الكهرباء

الأوقاف: انطلاق ثاني قافلة سلع غذائية من صكوك الإطعام لقطاع غزة.. غدا

بعد قليل.. نظر استئناف مدير حملة أحمد طنطاوي

القوات الأوكرانية تسقط 15 مسيرة روسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة ممرضة داخل مستشفى طنطا بسكتة قلبية|جمال شعبان: كانت ترتدي ثياب الفخر

خلي بالك عشان تحافظ على بيتك.. أخطاء صغيرة تدمر الزواج

ذروة الحر| تفاصيل أصعب 48 ساعة في الربيع.. والأرصاد تحذر من ضربات الشمس

رغم موافقة نقابة الموسيقيين.. لماذا ألغي حفل الرابر الأمريكي كاني ويست في مصر؟

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ