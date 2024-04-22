الخميس .. طرح فيلم شقو في السينمات بالسعودية

حقق فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في مصر ويُعرض الفيلم في دور العرض السينمائي بالسعودية، الخميس القادم.

فيلم شقو تصدر شباك التذاكر خلال منذ طرحه في دور العرض، متفوقًا علي فيلمي "فاصل من اللحظات اللذيذة" و"عالماشي".

وحافظ فيلم «شقو» من بطولة يسرا وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة ووليد فواز من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي على تصدره لإيرادات شباك التذاكر منذ أول أيام طرحه في موسم أفلام عيد الفطر وعلى مدار أسبوع عرض.

وتجاوزت إيرادات فيلم «شقو» بعد أسبوع عرض حاجز الـ 43 مليون جنيه بفارق 10 مليون جنيه عن أقرب منافسيه وصاحب المركز الثاني فيلم « فاصل من اللحظات اللذيذة» ليحلق بالصدارة منفردا.