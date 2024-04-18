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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طارق الشناوي: هشام ماجد أكمل انتصاره الرمضاني بفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

فاصل من اللحظات اللذيذة
فاصل من اللحظات اللذيذة

كشف الناقد الكبير طارق الشناوي، عن رأيه فى فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، والذى عرض فى السينمات تزامنًا مع موسم عيد الفطر المبارك. 

وقال “الشناوي”، فى تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، "فاصل من اللحظات اللذيذة من الأعمال السينمائية الممتعة، مشيرا إلى أن بطل العمل هشام ماجد أكمل انتصاراته بهذا الفيلم، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا فى موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “أشغال شقة”، منوها بأن مخرج العمل أحمد الجندي نجح فى تقديم أجواء عالية من الفانتزيا.

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تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول درية وصالح، تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

يشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت، ومن إخراج أحمد الجندي وتأليف شريف نجيب وإنتاج أحمد السبكي.

 

 

هشام ماجد الفنان هشام ماجد الناقد الكبير طارق الشناوي هنا الزاهد فاصل من اللحظات اللذيذة

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