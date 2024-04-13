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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| طارق الشناوي يكشف عن رأيه فى شقو .. نيللي توضح سر اختفائها عن الساحة الفنية

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

محمد رمضان يحيي حفلا كامل العدد في دبي.. صور

أحيا النجم محمد رمضان حفلا بدبي على مسرح ميديا سيتي رفع شعار كامل العدد  وخطف الأضواء  بصحبة الدي جي اصيل.

قدم رمضان في الحفل  أداء موسيقيا استثنائيا بحضوره الساحر وأغانيه الرائجة، وقضى مع الجمهور ليلة مليئة بالموسيقى والإثارة.

هند صبري: كان نفسي أبقى وزيرة خارجية.. كنت دحيحة فى المدرسة

حلت الفنانة هند صبري ضيفة على أولي حلقات برنامج “ حوارات عباس ”  والتى يقوم بتقديمها الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن على المنصات الالكترونية . 

وكشفت هند صبري خلال اللقاء انها لم تكن تفكر فى الدخول الي المجال الفني ، بل كانت تتمني ان تدخل السلك الدبلومسي .

نيللي: رفضت الظهور فى البرامج الحوارية.. ودنيا سمير غانم الأنسب لتقديم الفوازير

كشفت الفنانة نيللي عن سر إبتعادها السنوات الماضية عن الساحة الفنية  وذلك فى مداخلة هاتفية لبرنامج “ ليالي العيد ” المذاع عبر قناة صدي البلد . 

وقالت نيللي : مفيس وقت معين للظهور، انا بعتذر اني أطلع وأظهر فى البرامج الحوارية ، بس ممكن تيجي مرة فى دماغي مرة واوافق وأعمل الفوازير ، فالفوازير دي دي عمر بحاله ، وبحب كل اللي قدمته  . 

جودر و العتاولة الأبرز .. مسلسلات تستعد لتقديم جزء ثان

بعد النجاج الكبير الذى حققته بعض الاعمال الرمضانية خلال شهر رمضان الماضي ، إعلن عدد من صناع تلك الاعمال تقديم جزء ثاني من خلال الفترة القادمة ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الاعمال .

طارق الشناوي: شقو يستحق العيدية.. الجمهور يحب الضحكة والأكشن

كشف الناقد الكبير طارق الشناوي عن رأيه فى فيلم “ شقو ” ، والذي يتم عرضه حالياً فى دور العرض السينمائية ، ضمن موسم عيد الفطر المبارك .

وقال طارق الشناوي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : فيلم شقو تصدر شباك التذاكر المصري ضمن موسم عيد الفطر المبارك ، وذلك لأنه فيلم على موجه جمهور العيد ، ويستحق القسط الأكبر من العيدية .

 

واستكمل طارق الشناوي حديثه قائلًا : فيلم شقو فيه الضحكة والأكشن ، وهما خطان متوازيان داخل العمل ، وجمهور العيد يحتاج الي ذلك حين يختار عمل ليقوم بمشاهده فى السينمات  ، ومخرج العمل نجح فى تقديم مشاهد أكشن مضفرة بخف ظل .

النجم محمد رمضان دنيا سمير غانم شهر رمضان شباك التذاكر محمد رمضان

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