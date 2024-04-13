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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نيللي: رفضت الظهور فى البرامج الحوارية.. ودنيا سمير غانم الأنسب لتقديم الفوازير

نيللي
نيللي

كشفت الفنانة نيللي عن سر إبتعادها السنوات الماضية عن الساحة الفنية  وذلك فى مداخلة هاتفية لبرنامج “ ليالي العيد ” المذاع عبر قناة صدي البلد . 

وقالت نيللي : مفيس وقت معين للظهور، انا بعتذر اني أطلع وأظهر فى البرامج الحوارية ، بس ممكن تيجي مرة فى دماغي مرة واوافق وأعمل الفوازير ، فالفوازير دي دي عمر بحاله ، وبحب كل اللي قدمته  . 

وتابعت نيللي خلال : " ارشح دنيا سمير غانم لتقديم الفوازير ، هي لطيفة أووي " .

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حتفلت الإعلامية سهير جودة ومجموعة صغيرة من أصدقاء  نيللي،  بعيد ميلاد الفنانة نيللي، حيث شهدت لحظات الاحتفال حالة من البهجة والسعادة والفرحة بهذه المناسبة السعيدة.

ونشرت الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بعض اللقطات من عيد ميلاد الفنانة نيللي، قائلة: «اليوم عيد ميلاد أميرة قلوبنا نيللي».

وظهرت نيللي خلال الفيديو وهي تحمل في يدها باقة من الزهور ذات اللون الأبيض، والأصفر، حيث قالت إن أول من احتفل بعيد ميلادها هم أولاد أشقائها، وأطلقت «زغروطة» خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

وقالت نيللي إن يوم عيد ميلادها دائما ما يكون مختلفا، مشيرة: «في اليوم ده بيحصل فرفشة، وبرج الجدي اكثر ما يميزه الصراحة، مبحبش الكذب أبدا».

وتحتفل الفنانة نيللي بعيد ميلادها في مطلع يناير من كل عام، وقام أصدقائها بتقديم "تورتة" عيد ميلادها وقاموا بالغناء لها وسط أجواء من السعادة والبهجة.

 

نيللى الإعلامية سهير جودة سهير جودة دنيا سمير غانم الفوازير

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