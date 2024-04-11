سلوى عثمان: ظهوري كضيف شرف في المعلم من أجل مصطفى شعبانl خاص

حلت الفنانة القديرة سلوي عثمان ضيفة علي موقع صدي البلد في ندوة لتكريمها عن اعمالها خلال شهر رمضان الكريم .

وكشفت الفنانة القديرة سلوي عثمان في تصريحات لصدى البلد انها وافقت علي المشاركة كضيف شرف ضمن احداث مسلسل المعلم، بسبب وجود الفنان مصطفي شعبان كبطل للعمل.

واضافت سلوي عثمان: دوري في مسلسل المعلم كان ضيف شرف وقد وافقت عليه بسبب بعد علمي ان مصطفي شعبان طلب مشاركتي ، وشخصيا اكن له معزة وتقدير علي المستوي الشخصي والفني ، وهو الامر ذاته مع الشركة المنتجة، لذا فقد وافقت من اجلهما، رغم انشغالي بتصوير عدد من الاعمال الأخرى .

مسلسل المعلم عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.