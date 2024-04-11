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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد العرض الثاني لمسلسل " المعلم"

المعلم
المعلم

اعلنت مجموعة قنوات on tv عن موعد العرض الثاني لمسلسل المعلم ، والذي خاض من خلاله الفنان مصطفي شعبان الماراثون الرمضاني 2024 . 

ومن المقرر عرض مسلسل المعلم  علي مجموعة قنوات on tv بداية من يوم 14 إبريل الجاري، بعد النجاح الذي حققه العمل خلال شهر رمضان 2024. 

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مسلسل المعلم عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

ومن ناحية اخري يستعد الفنان مصطفي شعبان للعودة للسينما بعد غياب 14 عامًا . 

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